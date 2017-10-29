桌球》又是逆轉勝！ 鄭怡靜連兩年進四強

鄭怡靜（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2017年女子世界盃桌球賽在加拿大萬錦市開打，世界排名第10的鄭怡靜，今天凌晨在16強戰先克服局數0:2落後，以4:3逆轉匈牙利好手波塔﹔上午8強戰又在局數1:2劣勢下，連拿3局，4:2扳倒香港女將李皓晴，連續兩年闖進4強。

匈牙利女將波塔（取自國際桌總官網）

香港選手李皓晴（取自國際桌總官網）

世界排名42的李皓晴，首輪以4:3扳倒世界排名第5的日本名將石川佳純，爆出首日最大冷門。面對狀況絕佳的李皓晴，鄭怡靜前3局也以6:11、13:11、6:11落後。

第4局起，鄭怡靜慢慢找回節奏，先以11:7扳回一城。關鍵第5局，鄭怡靜在開局8:1大幅領先下，被李皓晴鯨吞蠶食追到9:8，形勢頓時緊繃，但此時她突然改變發球策略，一記長球讓對手措手不及，率先聽牌，順利以11:8拿下。

第6局，鄭怡靜在開局4:0領先下，雖被追成5平，但她立刻回敬一波6:0攻勢，完美關門。去年獲得亞軍的鄭怡靜，4強賽將面對中國朱雨玲和荷蘭李潔之戰的勝方。

世界排名32的陳思羽，首輪從局數0:3逆境下，連下4局逆轉打敗世界排名19的香港好手杜凱琹，首度參加世界盃就殺進8強。

陳思羽（取自國際桌總官網）

香港選手杜凱琹（取自國際桌總官網）

但稍後的8強戰，陳思羽面對上屆冠軍日本名將平野美宇的快打旋風，以0:4落敗，無緣晉級4強。