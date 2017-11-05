網球》「美國內戰」意外破局 巴黎名人賽大黑馬爭冠

馬克拉吉諾維奇（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕原被各界預期為「美國內戰」的巴黎名人男網賽爭冠戲碼，卻因塞爾維亞大黑馬克拉吉諾維奇（Filip Krajinovic）殺出而意外破局，決賽這位會外賽晉級的無名小卒，將與美國第16種子索克（Jack Sock）上演終極對決。

克拉吉諾維奇目前世界男單排名77，此行卻天助自助連戰皆捷，甚至8強遭遇西班牙頭號種子納達爾（Rafael Nadal），都因現任球王「蠻牛」右膝受傷賽前退出而被保送晉級。4強戰他也沒漏氣，又挾6：4、6：7（2：7）、7：6（7：5）爆冷扳倒第9種子、身高208公分的美國巨人伊斯納（John Isner），榮膺2003年後最低排名殺入千分級名人賽的黑馬，也締造2012年以來首位從會外賽闖入冠軍戰的賽史紀錄。

「這是很神奇的重大時刻，賽末點發球時我的手還在發抖，你很難控制當下情緒，這是我生涯最棒的一天。」25歲的克拉吉諾維奇表示，這站大賽還沒結束，尤其索克自青少年時期就享有盛名，自己得做好萬全準備，才有再創驚奇的機會，「決賽會相當有趣，我要盡最大努力讓今年球季畫下完美句點。」

另場準決賽中，索克則挾7：5、6：2淘汰法國外卡貝內多（Julien Benneteau），準備爭取生涯第4冠，以及首座名人賽金盃，外加最後第8張的倫敦年終總決賽門票 ，「其實我並不知道，若巴黎奪冠還能前進倫敦，甚至沒想到有機會能去。今年開季我打得很順，但季中狀況變糟了，還好最後能重整旗鼓，我會好好享受比賽。」