電競》會徽太醜遭批 電競運動協會回應將改

中華民國電子競技運動協會（CTeSA）的會徽遭網友們批評。（圖擷取自CTESA中華民國電子競技運動協會臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕電子競技於7日立法院三讀通過正式列入運動產業項目，而成立數年的中華民國電子競技運動協會（CTeSA）也成為為外界關注的焦點，不過比起協會所公布的業務內容，網友們似乎對協會會徽更有意見。

CTeSA在臉書上回復，將著手進行更改協會會徽。（圖擷取自CTESA中華民國電子競技運動協會臉書）

綜合媒體報導，CTeSA於7日發表聲明，表示協會目前正盡全力投入明年亞運電競項目的準備，也著手籌組亞運的教練團，並致力於爭取國際賽事在台舉辦以及建立電競產業工作職能等，同時也希望建立民眾對電競的正確識讀與觀念，希望讓一般人了解，電競需要更廣泛性的從業人才。

不過比起聲明稿的內容，網友們似乎對於CTeSA的會徽設計不敢苟同，舊式滑鼠搭配由紅、藍、白色組成梅花形外觀，中間上方再掛上國民黨黨徽，讓網友們痛批，「設計這個是小學生吧？」、「2018年還在用這種logo？」、「醜死了 從Logo就開始Cost down 請不起美編？」、「新的產業，舊的思維，讓人吐血的LOGO…」，連社運人士王奕凱都在臉書上質疑，「電競本身不受國際奧委會規範，為何協會標誌上使用國民黨黨徽作為標籤？」。

而對於民眾的意見，CTeSA則在官方臉書專頁上回應，「關於協會LOGO的問題，此版本我們從2012年成立後便沿用至今，事實上我們日前已著手進行協會識別的修正案，未來會於協會理監事與會員大會或相關記者會中提出，謝謝諸位的指教。」