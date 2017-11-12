壘球》企業女壘冠軍出爐 嘉南鷹二連霸

嘉南鷹日籍左投近藤光（右）獲得總冠軍系列賽MVP。（壘協提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕第2屆企業女子壘球聯盟冠軍戰今天冠軍出爐，由福添福嘉南鷹完成2連霸。

嘉南鷹總教練曾信彰賽後表示：「今年從例行賽一直到闖進總冠軍賽，大家都十分努力，無論在打線上的調整或守備陣容的搭配都在水準之上，才能順利衛冕冠軍。」

昨天打完第5戰後，嘉南鷹搶下3勝2敗的聽牌優勢，但今早的第6戰，遭到凱撒勇士逼入延長賽，且在延長8局上被連得4分，嘉南鷹以3：7落敗，只好在殊死第7戰定勝負。

不過嘉南鷹在第7戰投、打都有發揮，打線在2局下就由朱思琪轟出兩分砲紀馳得點，到了3局下，在第6戰轟出兩分砲的李思詩，又補上關鍵安打，助球隊取得3：0領先。嘉南鷹先發投手邱安汝繳出6局只失1分的優質內容，也是一大功臣，終場率隊以3：1贏球、搶下2連霸。

在總冠軍系列戰奪下3勝的嘉南鷹日籍投手近藤光，則拿下系列戰MVP，她表示，「非常謝謝福添福嘉南鷹的大家，來台灣的這段時間我學到很多，也很佩服隊友在較低的好球帶中還展現精彩的打擊表現，最喜歡大家了！」

嘉南鷹先發投手邱安汝在第7戰繳出6局失1分好投，助隊搶下二連霸。（壘協提供）

中華民國壘球協會理事長陳任邦（左）為年度總冠軍福添福嘉南鷹帶上冠軍帽。（壘協提供）