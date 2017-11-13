高雄將辦2018電競世界大賽 陳菊允諾世運會規格（影音）

2018 IeSF世界大賽確定落腳台灣高雄後，明年競技項目也將擴增至5項、36參賽國也預計增至50國。（CTeSA提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕甫結束的2017南韓釜山國際電競聯盟（IeSF）世界大賽閉幕式上，大會正式宣布台灣高雄成為2018世界大賽主辦城市，其中，主動撰寫推薦信函，承諾將等同2009世運會規格來舉辦世界大賽的高雄市長陳菊可說是功不可沒。確定落腳高雄後，明年競技項目也將擴增至5項、36參賽國也預計增至50國，將可增加台灣電競能見度，並促進高雄觀光、交通運輸及電競周邊硬體產業的發展。

台灣很早就開始爭取2018世界大賽主辦權，但IeSF賽事為世界性官方協會代表規格，申辦條件極為嚴謹，包括申辦國官方組織國際電競活動參與度、賽事提案完整性與可實行度、在地合作組織的電境活動經驗與實力、是否為在地政府支持之活動，以及申辦國官方組織於該國的電競推廣完整度與未來規劃，都十分重要。

為了增加台灣申請成功的機會，中華民國電子競技運動協會（CTeSA）也透露，教育部體育署長林德福與高雄市長陳菊都大力相挺，主動撰寫推薦信函，並提供高雄市政府在2009年舉辦世界運動會的經驗，並承諾以相同規格舉辦IeSF世界大賽，將整個城市行銷資源注入，全力協助年度盛事進行。

直到今年10月中，台灣接獲通知進入最後一輪審查的四個申辦國之一，並赴2017 IeSF世界大賽所在地南韓釜山進行最後面試，最後才在閉幕式上順利聽見台灣將為2018世界大賽地主國的好消息。

中華民國電子競技運動協會副理事長徐培菁赴南國進行申辦審查面試。（CTeSA提供）

CTeSA更表示，台灣明年申辦IeSF世界大賽不只是延續，而要擴大，將從現正的MOBA（多人線上戰鬥競技場遊戲，如英雄聯盟）、FTS（第一人稱射擊遊戲，如絕對武力）、FTG（格鬥遊戲，如拳皇），再多兩項目：TCG（交換卡片遊戲）與SPG（體育運動遊戲，如籃球2K系列）。

CTeSA期許從今年36參賽國擴增至明年50國，預計將有近千名選手、後勤人員以及媒體到高雄參賽，除了能帶來更多國際間的交流，增加台灣的電子競技運動在國際間的能見度，還能促進高雄在地產業，像是觀光業、交通運輸業、以及電競周邊硬體的發展。