嘉義市中小學聯合運動會閉幕 北興小將抱回48面金牌

北興國中今年囊括嘉義市中小學聯合運動會48面金牌，成最大贏家，圖為田徑選手郭俊佑（第一排右至左）、陳柏愷、趙翊傑跟劉士豪等人合照。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市中小學聯合運動會今天下午閉幕，北興國中抱走48面金牌成最大贏家，另外高中組以嘉義高工26面金牌、國小組嘉北國小抱走18面金牌為獎牌數最多學校。

市教育處表示，嘉義高工因有體育班，北興國中、嘉北國小角力選手實力堅強，因此囊括多面金牌。

北興國中校長張金龍說，學校金牌能拿下那麼多面，田徑選手功不可沒，體育班同學郭俊佑一人就拿了200公尺等項目4面金牌。

其他金牌選手包括鍊球選手陳柏愷，參加1500公尺跟800公尺比賽的趙翊傑、包辦鐵餅、鉛球金牌李政諒以及混合運動金牌鍾家宏等人。

嘉義國中也拿下23面金牌，校長范貴玉表示，除常勝軍木球隊，成軍已有5年的排球隊也在暌違4年後再次拿下冠軍，另外游泳等項目也都有不錯成績。

輔仁中學一年級羅茵綺在游泳項目表現凸出，拿下50公尺仰式、自由式跟蝶式3面金牌，並破大會紀錄，父親羅玉麟、母親劉如君都與有榮焉，表示每週有3天要帶著女兒到高雄市受訓，也感謝學校同學、導師幫忙打氣加油等協助。

私立輔仁中學選手參加嘉義市中小學聯合運動會，拿下多項獎座，國一的羅茵綺（右三）在游泳項目就拿了3面金牌。（記者王善嬿攝）

嘉義國中在嘉義市中小聯運屢創佳績。（記者王善嬿攝）