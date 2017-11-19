網球》「小費爸」年終賽首爭冠 對決菜鳥葛芬

「小費爸」迪米特洛夫。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「高齡」36的費德爾（Roger Federer）先盛後衰，爆冷在2017倫敦年終總決賽四強止步後，單反打法神似、被譽為「小費爸」的迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）則大逆轉出線，首度參賽就問鼎金盃的他，將與比利時菜鳥葛芬（David Goffin）爭冠。

迪米特洛夫四強戰後來居上，4：6、6：0、6：3氣走美國悍將索克（Jack Sock），生涯頭一次打年終賽就晉決賽，不讓2007年的西班牙好手費雷爾（David Ferrer）專美於前。此役「小費爸」一度浪費4個賽末點，心臟特強的他賽後說：「我很滿意自己面對壓力的方式，就算我被對方拿到破發點，甚至得多打1局，我都坦然接受。無論如何，你得從關鍵時刻學習經驗。」

帥氣迷人的迪米特洛夫，曾與俄國人氣美女莎拉波娃（Maria Sharapova ）傳過緋聞而聲名大噪，本季他擺脫2015、16年冠軍荒，拿下追平生涯最佳的3座單打冠軍，加上年終賽4戰全勝，包括先前分組賽曾挾6：0、6：2痛擊葛芬，氣勢如日中天，只是對戰4勝1負的他卻不敢輕敵，「葛芬畢竟擊敗了費德爾，肯定信心大增，我只能專心恢復體能準備決賽，屆時狀況勢必不同，對我們來說都是生涯全新階段。」

吊車尾晉4強的葛芬，則跌破專家眼鏡，2：6、6：3、6：4扳倒曾6度賽史封王的大熱門費德爾，不但中止了對戰6連敗，更榮膺史上第6位在同一賽事力挫西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、瑞士傳奇費爸的少數幸運兒。

比利時菜鳥葛芬（左）爆冷擊敗「費爸」費德爾。（美聯社）