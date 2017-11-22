NBA》新秀庫茲馬締隊史紀錄 湖人大逆轉擊敗公牛（影音）

〔體育中心／綜合報導〕西部老八湖人今天在主場迎戰東部倒數第2的公牛，意外陷入苦戰，下半場靠著藍道（Julius Randle）和卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）輪流飆分，庫茲馬（Kyle Kuzma）攻下全場最高的22分，締造隊史菜鳥紀錄，並助隊克服落後19分的劣勢，終場以103：94擊敗公牛取得2連勝。

公牛新秀布萊克尼（Antonio Blakeney）、瓦倫泰（Denzel Valentine）上半場合力狂砍26分，尤其是板凳出發的布萊克尼拿下15分，助隊半場取得56：42的領先，第三節開局打出一波5：0的小高潮，一度將差距拉開至19分，但湖人發揮堅強韌性，藍道和卡德威爾波普在最後2節輪流挺身而出，再加上下半場共飆進8顆三分彈，湖人終場以103：94逆轉。

湖人新秀庫茲馬拿到全場最高的22分，另有5助攻，連續12場得分上雙，成為了隊史近24年來首位完成這項壯舉的菜鳥。卡德威爾波普貢獻21分、9籃板，英葛蘭（Brandon Ingram）17分、5籃板、5助攻，蘭道則繳出10分、10籃板雙十成績，波爾（Lonzo Ball）也有8分、13籃板的表現；瓦倫泰攻下公牛最高的17分。

庫茲馬。（今日美國）