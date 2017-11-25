NBA》本季大爆發 恩比德：我是當今聯盟最佳防守球員

2017/11/25 09:21

恩比德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人本季戰績大翻身，當家中鋒「推特王」恩比德（Joel Embiid）的超水準表現功不可沒，不管在進攻或是防守，他都相當出色。而今日接受訪問，恩比德更是自信的表示，他是當今聯盟最佳防守球員。

「我並不是自大，不過我認為我是當今聯盟最佳防守球員。」恩比德表示：「我的阻攻跟比起去年略降了一點，不過我在籃板表現更好了。我做了很多事來幫助球隊獲勝，然後隊友們也幫助我很多。」

根據數據顯示，上季恩比德平均上場25.4分鐘，可貢獻2.5次阻攻，本季略為下降，平均上場29.3分鐘，可送出1.9次阻攻。而籃板方面則從上個賽季場均7.9籃板，進步至場均11籃板。

比起其他中鋒，恩比德的身手相當靈活，讓他可以輕鬆的切入，在任何位置出手得分。而他的進攻武器也相當豐富，除了低位單打、切入在禁區取分、前場比賽甚至上演失傳的絕技「天勾」，他也有中距離跳投，甚至是三分球投射能力。

而在防守方面，恩比德的防守投籃命中率在聯盟中排名第2，僅次於鵜鶘球星A.戴維斯（Anthony Davis），排在尼克波辛傑斯（Kristaps Porzingis）及塞爾提克大鎖哈佛德（Al Horford）之前。

恩比德表示：「我希望能夠一直維持這樣的表現，成為聯盟最好的防守球員，當然最希望的是能夠拿下年度最佳防守球員獎項。」

相關關鍵字： NBA 費城七六人

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