台灣TACX室內錦標賽 你沒想過的新潮競技

台灣首見車手在室內用虛擬的ZWIFT對決。（大會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣單車史上首度出現結合虛擬與實體的「台灣TACX室內錦標賽」，昨在台北華山文創園區熱鬧展開，經過11月8日預賽選拔出來的台灣最強男子15人、女子6人齊聚一堂利用線上ZWIFT和TACX的訓練堂，展開一場音樂與揮汗交織的另類對決，這種不會受到天氣影響、絕對安全又能感受到訓練強度的比賽，讓不少原本在馬路上騎車比賽受傷的車手重新找回騎車的樂趣，男子組冠軍43歲林彥甫去年4月在中國比賽受傷，但靠著虛擬對戰室內的訓練，讓他重新找回騎車樂趣並奪下首屆台灣TACX室內錦標賽的男子組冠軍；而女子組擁有「最強女子素人車手」封號的36歲吳美靜，也是挺著一個半月前肋骨受傷的身體參賽，照舊拿下女子組冠軍。

台灣首見車手在室內用虛擬的ZWIFT對決。（大會提供）

「台灣TACX室內錦標賽」是一種全新的自行車室內競賽模式，結合了自行車競賽的所有元素，再加上電競的視覺虛擬效果，車手用自己的自行車統一踩TACX的「Neo Smart」訓練台，透過ZWIFT的線上虛擬賽事的虛擬路段來進行對戰，今天參加總決賽的車手都是先已經通過11月8日線上的初賽，初賽經過全國各地共計有155位選手參賽，最終選拔出成績最佳的男子15人、女子6人參加總決賽。

台灣首見車手在室內用虛擬的ZWIFT對決。（大會提供）

男子組先經過預賽，選拔最後6人晉決賽，但賽前呼聲最高的高斯特職業車隊車手黃文忠，上午進行了2個小時騎了70公里訓練後，下午來參加比賽，但以爬坡為主的黃文忠意外在預賽就被淘汰，他說：「有點小掉漆，真的！這個真的很硬，真正的比賽還可以在適當的機會躲在集團停下腳步休息，但這個比賽完全不能停腳，我已經盡全力衝了，只可惜大部份都是平地衝刺，對我比較不利，我平常比賽心跳率也只有171、172左右，但今天竟然到180。」

在最後男、女總決賽中，大會還特別邀請到美麗女DJ林佩佩到現場放起超High的電音，再加上現場車手隊友的加油聲，近百名車迷差點掀翻屋頂，讓賽事更High到頂點。

最後登場的女子組總決賽，6人以10公里虛擬路段對決，但比賽進入到一半後，吳美靜、許宛婷和陳秀靜就形成3人領先集團，最後吳美靜以招牌衝刺順利拿下冠軍，FTL車隊車手吳美靜在10月參加冬山河鐵人三項接力撞車導致左邊肋骨斷兩根，她說：「因為這個傷讓我沒辦法參加宜蘭全運，但一般肋骨受傷至少都要休息一百天以上，但我20天就腳癢去騎車，但這次因傷賽前訓練量不是很夠，本來想一股作氣單飛，但沒辦法，最後算是很拼才拿下勝利。」

男子組最終總決賽6人讓現場氣氛爆棚，平常擔任力麗傢俱司機的林彥甫，採保守策略，一直跟在主集團，最後500公尺才靠著爆發力率先衝線封王，林彥甫是昇陽KUOTA車隊車手，去年4月參加中國賽事鎖骨斷裂休息到10月，最後靠著ZWIFT室內訓練才恢復強度，他說：「這種騎車其實跟實戰很類似，但在外面騎有風，這種在室內騎車其實消耗量更大，心跳甚至會更高。能拿冠軍很意外，因為進到總決賽的車手幾乎都是業餘車隊的選手，可能是我這一年半都習慣了ZWIFT這套訓練方式才讓我拿下冠軍。」

司機車手林彥甫封王。（大會提供）