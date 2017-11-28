NBA》為好友被開除而戰 詹皇怒砍30分痛宰七六人

詹姆斯（左）。（USA TODAY Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕近況火燙的騎士今在客場挑戰由「雙星」恩比德（Joel Embiid）、B.西蒙斯（Ben Simmons）領軍的七六人，騎士「大帝」詹姆斯（LeBron James）把灰熊教練被炒的氣全出在對手身上，搭配板凳有3人得分逾雙位數，以113：91終止七六人3連勝，並奪下8連勝；騎士下戰將回到主場迎戰詹姆斯、魏德的舊東家熱火。

灰熊今把總教練費茲戴爾（David Fizdale）炒魷魚，早在熱火期間，詹姆斯就與費總相識，對灰熊此舉，他就在推特上大表不滿；回到球場，他把氣出在對手身上，首節火力噴發，單節貢獻15分，且第二節也沒有給七六人機會，騎士半場取得53：45領先。

七六人第三節在麥康諾（T.J. McConnell）、瑞迪克（J.J. Redick）連續投進2顆三分球後，一度吹起反攻號角，將落後縮小至4分，不過，騎士趁著對手外線再度當機，又把領先持續擴大，最多取得29分領先，笑著離開費城客場。

詹姆斯出手22次中12球，包括3顆三分球，繳出30分、13籃板及6助攻，J.R.史密斯（J.R. Smith）投進3顆三分球，貢獻11分，洛夫（Kevin Love）13分進帳，板凳表現出色，魏德（Dwyane Wade）15分、佛萊（Channing Frye）12分、J.格林（Jeff Green）14分。

恩比德24投11中，繳出30分、11籃板，B.西蒙斯10分、7籃板及2助攻，瑞迪克11分，麥康諾11分，但全隊三分球表現慘不忍睹，出手28次僅中3球，命中率10.7％，黯然在主場吞敗。

詹姆斯（左）。（美聯社）

恩比德。（USA TODAY Sports）

西蒙斯。（美聯社）