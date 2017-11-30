MLB》「退下來沒那麼簡單」 建仔還想拚美職

王建民。（記者朱沛雄攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕一整年沒和球隊簽約，王建民依然維持自主訓練，等待機會，他不輕言退休，今天透露還想再拚，仍以美國職棒為目標，也沒設時間點，隨時將自己準備好。

今年是王建民旅美後唯一沒球隊的一次，儘管每天起床就去練習，身體狀況維持得不錯，但他坦言「沒有目標」，對於可能來到的退休生活，反而有些茫然害怕。

「在球場打那麼多年，想到要退下來就覺得沒那麼簡單，因為在球場久了，你喜歡的東西會想每天去做，可是，退下來就可能不會像球員一樣有動力去運動、丟球、比賽。」建仔說。

這種複雜的心情，王建民笑稱未曾有過，還是希望拚回最熟悉的球場，他說，當然會想再拚一年，小聯盟合約也願意去，「沒去就沒辦法再回到最上面（大聯盟），沒有大聯盟春訓邀請也沒關係，可以慢慢從基礎再打下來。」

不過，王建民畢竟一整年沒出賽，他表示，接下來一旦有機會，也勢必需要一定時間重新適應比賽過程，不可能直接拚上去；此外，還要考量其他因素，「像現在美國的投手動不動都投到95、100英里，當然沒辦法跟他們拚球速。」

建仔隨時準備好，目標依舊是美職，而非必須重新適應環境的亞洲職棒，他說：「對我而言，其實沒有時間點，不管什麼時候都準備好，可能用測試方式也不一定，最重要還是看身體能否承受得了在大力投球的壓力下去丟。」

王建民也提到去年的心情，過往受傷時聽到許多聲音，說這投手已經完全不能丟球、生涯已結束，「但我還想證明自己不是他們講的那樣，還是可以回到球場上，投出好成績給你們看。」

去年已證明自己能重回大聯盟，建仔還想再拚一回，他笑說：「動力當然會有，如果設下目標就一定想完成。」