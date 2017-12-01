羽球》戴資穎5冠平紀錄 仍無緣年終賽頭號種子（影音）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）昨公布杜拜年終賽名單，「世界球后」戴資穎即便追平單季最多冠紀錄，仍因參賽量不敵山口茜，無緣連2年頭號種子，改由排序第二出擊。

世界羽聯舉辦的超級系列賽年終賽，只邀請年末超級系列賽積分排名前8的選手參加，今年列入成績的12項公開賽中，山口茜全勤，雖僅在中國頂超賽奪冠，積分累積83710居冠，生涯首度以頭號種子出戰年終賽。

戴資穎今年分別在香港、法國、新加坡、馬來西亞、全英賽奪5冠，不過因為缺席印度、日本賽，積分少兩項賽事，以79420排第二，連續4年參加年終賽。

日本選手奧原希望積分僅列第9，但他在世錦賽奪金拿下「世界冠軍」頭銜，將以外卡名額淘汰第8的陳雨菲，不過先前奧原傳出右膝傷情，假如宣布棄賽將由陳雨菲遞補。

男單部份，我國一哥周天成積分排第5，繼2015年後再次參賽；男雙部份，李哲輝和李洋排序第7、女雙許雅晴和吳玓蓉排第8，混雙則沒有我國選手。

女單排序和積分

1 日本 山口茜 83710

2 台灣 戴資穎 79420

3 南韓 成池鉉 68900

4 印度 辛度 68040

5 泰國 依瑟儂 67720

6 西班牙 瑪琳 62640

7 中國 何冰嬌 52890

8 日本 奧原希望 48020

男單排序和積分

1 南韓 孫完虎 62980

2 印度 斯里坎特 59500

3 中國 石宇奇 54380

4 馬來西亞 李宗偉 54260

5 台灣 周天成 54110

6 香港 伍家朗 51400

7 中國 諶龍 49280

8 丹麥 安賽龍 49050