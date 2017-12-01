韓職》投手群太慘 三星獅簽大聯盟級投手艾德曼

艾德曼。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今年球季投手群崩盤的韓職三星獅，為了補強投手戰力，以一年105萬美元、外加10萬美元激勵獎金，簽下前大聯盟投手艾德曼（Tim Adleman）。

30歲的艾德曼今年效力紅人，是球隊輪值先發一員，整季出賽30場有20場先發，繳出5勝11敗防禦率5.52的成績，122.1局送出108次三振，被打擊率為0.264，每局被上壘率（WHIP）為1.43。艾德曼在大聯盟兩年，累積9勝15敗、平均防禦率4.97。

三星獅表示，艾德曼擁有超過150公里的球速，認為他的變化球有控球能力很好。三星獅今年賽季戰績為55勝84敗5和，排在聯盟第九，其中團隊投手防禦率高達5.88，韓職十支球隊中最糟。

帕雷德茲。（資料照，法新社）

另外，斗山熊今天宣布，以一年80萬美元的價碼，附帶10萬美元的激勵獎金，簽下29歲的前大聯盟選手帕雷德茲（Jimmy Paredes）。

打擊能左右開弓的帕雷德斯，在大聯盟生涯待過太空人、皇家、金鶯、藍鳥、費城人等球隊，在大聯盟生涯累積20轟，平均打擊率0.251。他今年來到日職羅德，出賽89場，有10轟、26分打點、打擊率0.219，表現欠佳。