NBA》暴龍「雙槍」攜手40分狙擊太陽 主場喜收四連勝

羅利繳出雙十，率暴龍收下四連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕多倫多暴龍挾著賽前三連勝氣勢主場迎戰鳳凰城太陽，暴龍靠著「雙槍」德羅森（DeMar DeRozan）、羅利（Kyle Lowry）攜手砍下40分，加上太陽陣中華倫（T.J. Warren）先遭驅逐出場、布克（Devin Booker）又在末節拉傷左大腿，終場暴龍便以126:113擊退太陽收下4連勝。

開賽兩隊戰況先陷入膠著，不過太陽在首節不但命中率慘兮兮還失誤連連，之後更被暴龍打出一波15：1的攻勢，昨天飆出40分的鳳凰城少主布克前兩節打完竟7投0中，僅靠罰球拿下6分，上半場打完暴龍就以55：46領先。

易籃後，布克從外線出手終於命中，不過暴龍本節找回手感更要到13次發球機會，布克雖連續籃下出手得分，卻還是抵擋不住暴龍猛烈的攻勢，陣中大將華倫又因技術犯規遭驅出場，讓太陽雪上加霜。末節太陽雖然吹起反攻號角，不料最後卻暴龍又打出一波7：2的小高潮拉開比分差距，澆熄太陽反攻氣燄，最終就以113：126不敵暴龍。

暴龍此役共7人得分上雙，「雙槍」手感火燙，羅利三分球10投5中，繳出20分10助攻6籃板「雙十」亮眼成績，德羅森也有20分7籃板8助攻進帳。太陽則是由少主布克攻下全隊最高的19分，交易後首度先發上陣的孟羅（Greg Monroe）則貢獻11分10籃板3助攻。

德羅森。（USA TODAY Sports）