中職》林子崴肘傷無礙 10月已恢復投球

林子崴（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕獅隊左投林子崴今年因傷只在一軍出賽4場，7月開始休養，直到10月才恢復投球，但目前傷勢無礙，秋訓已正常投球，明年春訓也可順利進行。

林子崴今年春訓狀況不錯，也是獅隊開季先發輪值，之後卻因左手肘肌腱、韌帶輕微撕裂，前次登板已是6月29日在二軍，代總教練黃甘霖7月表示，要讓林子崴提前關機、好好休息。

林子崴今與隊友蔡奕玄出席諸羅山盃少棒賽記者會，為賽事站台，也帶來傷勢復原的好消息，「從7月一直休息到9月，10月才開始丟球，可能太久沒丟，有點痠痠的感覺。」

林子崴透露，這是新傷，而非舊傷復發，因之前投球太用力導致動作跑掉，手肘受力過大，所幸不嚴重，無須開刀，透過訓練和復健強化肌力，並微調動作，減輕手肘負擔，之後再視狀況，決定是否採用高濃度血小板血漿注射治療（PRP）。

展望明年，蔡奕玄也持續加強體能和重量訓練，追求打擊穩定，也盼增進長打火力，他說：「現在是打擊的天下，能打就有機會。」

獅隊春訓明年元月14日開訓，蔡奕玄能守二壘、三壘和游擊，對於新球季卡位，他也說：「其實就是多練，哪個位置有缺才能頂上去。」

林子崴和蔡奕玄少棒時期都打過諸羅山盃，兩度參賽的蔡奕玄說，諸羅山盃有國外球隊參與，較不一樣，「這種交手機會很難得，我們小時候也是跟日本隊打，能出去外面住也很開心。」