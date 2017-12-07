日職》日媒分析轉隊後成績 點名陽岱鋼表現不如預期

陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼今年首度轉戰日職豪門巨人隊，但他和新東家都度過高低起伏的一季，巨人中斷11年來都打進季後賽的紀錄，他也因傷錯過開季，而陽岱鋼和另外兩名隊友日前也遭日本媒體點名，認為他們的轉隊後首年的成績實在是不如預期。

日媒《Full Count》日前針對各隊自由球員轉隊後的成績進行比較，認為巨人隊的陽岱鋼、山口俊和森福允彥轉隊首年的戰績，實在不如預期，其中被點名最令人失望的球員，就是去年季後和巨人簽下4年8億日圓合約的投手山口俊，今年不但因受傷趕不上開季，之後還酒醉傷人遭到禁賽。

讀賣巨人今年季前大動作補強，砸下重金補進包括陽岱鋼、山口俊和森福允彥3名自由球員，不過卻成效不佳，本季僅以第4名作收，更中斷了自2007年以來年年晉級季後賽的紀錄，而陽岱鋼2月春訓時因下半身傷勢，無法趕上開季花2個多月復健，直到6月才上一軍。

山口俊。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）

陽岱鋼今年8月打擊率雖高達3成23，並敲出5支全壘打，包辦16分打點，還寫下連續27場比賽上壘的瘋狂紀錄，但9月打擊成績卻跌到谷底，僅2成09打擊率，單月貢獻3分打點，陽岱鋼今年以打擊率2成64、全壘打9發、打點33分作收。

陽岱鋼近三年來成績：

2015（日）：86場352打數91安打7全壘打36打點14盜壘 打擊率2成59

2016（日）：130場495打數145安打14全壘打61打點5盗壘 打擊率2成93

2017（巨）：87場330打數87安打9全壘打33打點4盗壘 打擊率2成64