NBA》表弟40分助鵜鶘淘金 鬼神數據直逼上古神獸（影音）

鵜鶘123：114擊敗金塊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雖然鵜鶘當家球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）左骨盆受傷缺陣，但鵜鶘「雙塔」另一塔「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今天卻豪取40分22分4火鍋繳出超狂數據，助鵜鶘以123：114宰金塊。

在A.戴維斯受傷後，鵜鶘更需要卡森斯在禁區主宰能力的發揮，而今日他就抓下比金塊先發五人加起來的還要多的22籃板，4火鍋數更是金塊全隊的總和，成為自1990年的大猩猩尤恩（Patrick Ewing）之後，第一位拿到這種數據的球員。

首節鵜鶘一開始先處於挨打位置，卡森斯遲遲沒有分數開張，不過到了節末，鵜鶘靠著朗度（Rajon Rondo）和J.哈勒戴（Jrue Holiday）攜手追平比數。次節卡森斯找回手感，在禁區佔盡優勢，狂抓進攻籃板，創造得分機會，在上半場他就貢獻19分10籃板的雙十表現。

卡森斯狂砍40分22籃板。（美聯社）

金塊雖然落後卻仍展現拚勁，比賽末節一開始，後衛畢斯利（Malik Beasley）外線出手命中三分，助金塊一度追到僅勝3分之差，不過接下來鵜鶘卻馬上打出了一波17：6的高潮，最終就以123：114擊敗金塊，報一個月前的慘敗之仇。

除卡森斯此役繳出鬼神數據外，鵜鶘J.哈勒戴也貢獻了27分7助攻，摩爾（E'Twaun Moore）挹注14分。

金塊則是由G.哈里斯（Gary Harris）拿下全隊最高24分，穆迪耶（Emmanuel Mudiay）則砍下次高的17分。