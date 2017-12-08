MLB》重磅交易！ 水手換來殷仔明星隊友+大谷資金

〔體育中心／綜合報導〕豁出去了！水手今送走農場排名第2的投手，外帶2名小聯盟球員，向馬林魚換來明星球員高登（Dee Gordon）和100萬國際簽約金額度，成為目前能提供大谷翔平最多簽約金的球隊。

水手送走的投手奈德特（Nick Neidert），排名隊內農場第2，今年在高階1A和2A繳11勝6敗、防禦率3.45；另外2名新秀則是農場第7的內野手托雷斯（Chris Torres）和右投杜格（Robert Dugger）。

內野金手套轉戰外野

高登過去7季都鎮守二游，拿過1座金手套，礙於卡諾（Robinson Cano）卡住二壘，水手要求高登轉戰中外野，上次他守外野要追溯至2013-14年冬季聯盟，守了13場，經驗不超過4個月，但高登表示，願意為了卡諾離開二壘，接下轉戰外野的挑戰。

高登今年繳201安打、60盜、打擊率0.308，將會是水手稱職的開路先鋒，他的合約還有3年3790萬美元，外帶2021年1400萬球隊選擇權，水手全部吃下。

水手擁最多「大谷資金」

此外，水手再拿100萬國際簽約金，目前總額355萬7000美元（約1.06億台幣），已超過遊騎兵353萬5000美元，成為擁有最多額度的球隊，拿下大谷勢在必得。

大聯盟記者Jerry Crasnick引述球界人士指出，如果大谷最後沒選到水手，他會很震驚，因為水手總管狄波多（Jerry Dipoto）不想被拒絕，行動非常積極，2天送走4名新秀幫大谷籌到200萬簽約金，他先前就曾說過若有需要，願交易更多錢追求大谷。

美媒推測水手打線（若簽大谷）

中外 Dee Gordon

游擊 Jean Segura

二壘 Robinson Cano

左外 Nelson Cruz

三壘 Kyle Seager

一壘 Ryon Healy

ＤＨ 大谷翔平

捕手 Mike Zunino

右外 Haniger/Gamel

高登（左）轉戰水手。（取自MLB）

水手擁有最多「大谷資金」。（取自MLB）