LOL明星賽》打敗南韓賽區 Karsa卡力斯打出離開LMS前代表作

LMS賽區台灣代表隊打敗南韓賽區明星隊。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕繼擊敗土耳其賽區後，《英雄聯盟》LMS明星隊本場將要對上最強南韓賽區LCK，但 LMS明星隊並未膽怯，全場打出22比5擊殺數，同樣在40分鐘收下勝利；其中，中路FoFo操作的柔依同上場一樣精彩，頻頻將對手控場給予擊殺，而打野Karsa的卡力斯在前期肥起來後，更是不斷隱形抓掉想分推落單的Faker塔莉雅，打出相當精彩的一場表現。

兩隊選角。（取自YOUTUBE）

本場LMS明星隊選出茂凱（Ziv）、卡力斯（Karsa）、柔依（FoFo）、燼（Bebe）與貪啃奇（SwordArT）；LCK明星隊則是吶兒（CuVee）、嘉文四世（Ambition）、塔莉雅（Faker）、法洛士（PraY）與亞歷斯塔（GorillA）。

本次「蛇蛇」從進攻輔助轉為保排，就是為了防止對方亞歷斯塔的衝排攻勢，而中路FoFo同樣選柔依，對面也一樣是塔莉雅，但操作的人換成大魔王Faker，也讓FoFo過得稍微辛苦點，直到10分鐘靠著卡力斯（Karsa）的幫助，順利收下人頭。

14分鐘LMS下路策劃一波5夾2，成功收下對面雙人組，此時卡力斯擊殺數已經來到3/0/1，不過LCK仍有推塔及經濟優勢；隨後想吃下預示者，卻被茂凱（Ziv）拿下BUFF並打出兩顆人頭，順利將戰局逆轉。

卡力斯的發育並未停止，Karsa兩度在上路單殺想分推的塔莉雅，已經肥到7/0/1，十分恐怖的數據，LMS整體擊殺數則是以9比0遙遙領先。

Karsa多次單殺塔莉雅。（取自YOUTUBE）

28分鐘，卡力斯再度躍塔進場收下殘血的法洛士，雙方隨即開戰，柔依的睡眠控制有如指定技般，不斷把對方成員給予控場收下，LMS打出一波1換5攻勢，順利擊殺巴龍與小龍。]

32分鐘雙方再度於中路交戰，LMS前排十分強硬，LCK遲遲無法突破防線，至今只拿到兩顆人頭，但接著燼（BeBe）走位過於趨前慘遭擊殺，不過LMS仍成功收下遠古巨龍，接著回到中路打出1換2後，踏上對方高地收下一座兵營。

40分鐘LMS選擇開巴龍逼戰，茂凱及柔依先進場控場後，再靠著卡力斯繞後收下塔莉雅，LMS打出一波ACE，讓對方團滅，順利在40分鐘結束比賽。

FoFo操作的柔依不斷在安全位置控場輸出。（取自YOUTUBE）

台灣隊打出完美團戰。（取自YOUTUBE）

本場JT雙人組BeBe及FoFo表現依舊卓越，全場不斷騷擾LCK明星隊後排的柔依數據來到5/0/10，全場沒死掉半次；Karsa操作的卡力斯更是揮別上場的「戳」， 數字來到11/3/5，其中有多次擊殺數都是由Faker所貢獻，本場Faker一共死了7次，完全被LMS隊所針對。