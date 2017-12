恩比德。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕稍早,據外媒《NBC Sports》表示,明日七六人將展開連兩場的背靠背比賽,而當家球星「推特王」恩比德(Joel Embiid)在明日的比賽中將不會出席。

七六人對於恩比德的健康管理一直都十分謹慎,至今逢背靠背比賽必休兵一天,明早七六人將作客騎士,恩比德將不會出戰,後天(11日)對上溜馬的比賽推特王才會上場。

騎士方面,則在近期打出一波13連勝,雖還有傷兵未返,近況仍相當火熱;反觀七六人則吞下2連敗,在陣中主力缺賽的情況下,若想踢館成功,勢必是場硬仗。

Joel Embiid will not play tomorrow against the Cavs in Cleveland (back-to-back restriction/load management) and will be available for Sunday's game against the Pelicans in New Orleans.