台彩威力盃》冠軍出爐！台東縣抱回百萬獎金

台東縣拿下威力盃冠軍。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／花蓮報導〕經過4天賽事，第5屆花蓮台彩威力盃冠軍出爐，由台東縣繼2014年之後再奪下冠軍及百萬獎金；在個人獎項方面，台東縣也是贏家，包括余政陽拿下最有價值球員、李振綸投手獎，以及鄭家均拿下打擊獎第1名。

台東縣奪冠，隊長余政陽則是最有價值球員，他抱著獎盃很開心。（記者倪婉君攝）

今早舉行季軍及冠軍戰，台南市先以12：1在4局扣倒雲林縣，拿下首座威力彩季軍，接著台東縣再以10：0完封新竹市，如願抱回第2座威力盃冠軍。除了台東縣獲得百萬獎金，新竹市也獲頒50萬元，台南市和雲林縣則分獲20萬及10萬獎金。

第5屆台彩威力盃圓滿落幕，最後由台東縣奪冠、新竹市亞軍，台南市和雲林縣分獲3、4名。（記者倪婉君攝）

台東縣的領隊方穎豐，也是豐田國小校長，他表示，「孩子們真的很努力，也感謝教練團的全力投入。」只是他也坦言，心情上是滿矛盾，「因為從來沒有打過有獎金的比賽，就試著以沒有獎金的思考方式，儘量用正確的方式去指導小孩子。」不過方穎豐也笑說，「希望以後每個比賽都能有百萬獎金，這樣就不用為經費煩惱了。」

冠軍戰在李振綸完投5局只被敲3支安打的好投下，完全封鎖新竹市隊。新竹市總教練卓文華也說，完全無法突破對方投手，「只是新竹市能拿到第2名的成績，真的已經很好了。」

台東縣先發投手李振綸今天在冠軍戰上一夫當關，完投5局無失分，也拿下大會投手獎。（記者倪婉君攝）

其實4局打完，台東縣只以3分領先，但4局下成功用雙殺守備瓦解新竹市的滿壘攻勢，台東縣教練謝竣翔就說，「那個雙殺非常關鍵，整個士氣都打上來。」台東縣在5局上一舉攻得7分，也順利提前結束比賽。

第5屆花蓮台彩盃全國少棒賽得獎名單如下：

個人獎

打擊獎：第一名鄭家均（台東縣，0.909）

第二名李振綸（台東縣，0.733）

第三名蔡承晉（台南市，0.625）

打擊王獎：新竹市卓羿均（新竹市，12分打點）

最有價值球員：余政陽（台東縣）

投手獎：李振綸（台東縣，防禦率0.67）

全壘打獎：胡振利（雲林縣，1支4分打點）

教練獎：羅旻翁（台東縣）

團體獎

冠軍：台東縣

亞軍：新竹市

季軍：台南市

殿軍：雲林縣

台東縣拿下台彩威力盃冠軍，由台彩總經理黃志宜（左）頒獎。（記者倪婉君攝）