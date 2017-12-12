MLB》被酸「永遠的洋基隊長」 基特解釋史坦頓交易案

史坦頓今正式加盟洋基。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕新科國聯MVP「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）今正式加盟洋基，近日決策飽受質疑的馬林魚老闆基特（Derek Jeter）也出面捍衛顏面，強調對於史坦頓的交易相當滿意，將用正確的方式重整球隊、逐年蛻變為具有競爭力的隊伍。

基特團隊接手後宣布大砍球隊薪資預算，日前將快腿高登（Dee Gordon）賣到水手省下3800萬美元後，上週再與洋基談妥驚人交易，送走有10年2.95億美元天價合約在身的史坦頓，換來二壘手卡斯楚（Starlin Castro）與兩名1A球員，包括投手Jorge Guzman和內野手Jose Devers。

然而將史坦頓賣到洋基的交易決策，卻讓基特成為眾矢之的慘遭撻伐，甚至被譏諷為就算從洋基退休了，還是能夠當個永遠的「洋基隊長」、「洋基MVP」，暗指基特蓄意賤賣史坦頓給洋基，報答昔日母隊的栽培之情，但基特本人對於這類說法相當不以為然，強調就算再來一次他也會這麼做。

高登日前被賣到水手。（資料照，美聯社）

在近半小時的電話訪問中，基特試圖解釋自己對於史坦頓交易案的想法，強調是因為史坦頓已言明不想成為重建的一部份，球隊最好的因應之策就是尋求交易，對於外界認為這次交易失當的說法感到不悅，談到在巨人、紅雀與洋基三隊的洽談中，以洋基的交易提案最為出色，但並未透露交涉細節。

有記者曾在交易後詢問基特，對於送走史坦頓、換來三名球員的看法，基特直截了當回應：「得到的回報太少？你是指從數量而言嗎？我們球隊有專門的人在管球員能力這塊，我想他們不會同意你的說法。」基特本人認為，球隊在這筆交易中獲得一些優質潛力股，接下來的工作就是協助栽培球員。

「我們會用正確的方式投資、打造球隊，幾年下來就能累積出競爭力，我們現在正在試著修理一些壞掉、故障的東西。」基特總結，並重申在交易談判期間，球隊總管希爾（Michael Hill）與史坦頓持續溝通，他也與史坦頓的經紀人保持聯繫，甚至親自出馬與史坦頓本人碰面，打破史坦頓在交易洽談過程中一直被蒙在鼓裡的不實謠言。

基特有信心逐年打造球隊競爭力。（資料照，美聯社）