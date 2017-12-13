MLB》凱許曼與洋基簽5年延長合約 現役任職最久總管

紐約洋基總經理凱許曼。（資料照，歐新社）



〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）與球團再度簽下5年延長合約，總值2500萬美元（約新台幣7億5517萬元）的大約，凱許曼也同意合約，仍是任職現役最久的球團總管。

現年50歲的凱許曼從1998年擔任洋基總經理至今，在這段期間洋基贏得7次美國聯盟冠軍、5次世界大賽冠軍，對球隊貢獻良多。不過，上次贏得世界大賽冠軍已經是2009年。

凱許曼上一份合約為3年900萬美元，舊約在10月底到期，如今洋基開出5年2500萬美元的延長合約展現誠意，凱許曼也同意合約。洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）表示，「我希望他留下來。」；凱許曼則說，他沒想過要去其他球隊，「從來沒有興趣去其他地方。」凱許曼直接跟老闆史坦布瑞納講明沒有轉隊意圖。

洋基上季繳出91勝71敗的成績，以美聯外卡身分一路殺至美聯冠軍賽，可惜不敵太空人。洋基季後動作頻頻，不與合作10年的總教練吉拉迪（Joe Girardi）續約，用沒有執教經驗的布恩（Aaron Boone）擔任新總仔，接著又透過交易獲得國聯MVP「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）。

凱許曼。（資料照，法新社）