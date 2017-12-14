鬥陣特攻》明星表演賽將展開 「美服第一奪命女」Kephrii成OPC選手箭靶

[1]《鬥陣特攻》英雄大亂鬥全明星表演賽即將於明（15）日在台北暴雪電競館登場。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》英雄大亂鬥全明星表演賽即將於明（15）日在台北暴雪電競館登場，擁有世界盃資歷的法國aKm、加拿大Mangachu、芬蘭zappis與「美服第一奪命女」之稱的知名實況主Kephrii將共襄盛舉，今日賽前記者會上， Kephrii更成為多位OPC選手欲挑戰的對象，相關賽事將在明日下午4點展開。

[2]八位隊伍選手代表。（記者陳耀宗攝）

暴雪娛樂台港澳董事總經理孟慶良指出，這次賽事會非常有趣，除了傳統六對六競技模式，還加入限定單挑或是團隊死鬥，這次加入許多各界頂尖好手，很多都在世界盃有亮眼表現，同時也邀請知名實況主，相信會帶來不同風貌、精彩可期的比賽。

談到四隊歐美明星隊比較期待對上誰，多數OPC選手都不約而同地劍指「Kephrii」，紛紛讚賞其多角度進攻的能力。閃電狼KMoMo表示，這次邀請的對手都是他進職業圈以前所崇拜的實況對象，如shadder2k跟kephrii，這次比賽能成為與偶像很好的對戰舞台，他會全力以赴。

[5]ManGoJai（左）稱他們已經想到對付法國神射手aKm（右）的方法了。（記者陳耀宗攝）

[3]歐美明星隊四位選手代表，由左至右分別為：aKm、Loserfruit、Mangachu、zappis。（記者陳耀宗攝）

HKA的ManGoJai也說，首戰對上的法國選手aKm是個很強勁的射控選手，他們一直在想用什麼方法可以限制其輸出空間，也有找到一些套路，希望明天可以表現出來，另外他也說隊上的Moowe很期待對上偶像Kephrii，對拚一下狙擊功力。

[4]OPC四位選手代表，由左至右分別為Dcrown、Hus、KMoMo、ManGoJai。（記者陳耀宗攝）

至於被問到比較喜歡趣味性質的賽制還是正規對戰，芬蘭選手zappis認為，除了競技模式外，不管是哪種模式都有自己的擁護者，但他相信玩家比較喜歡趣味性質的模式，「這種模式通常會有比較低的可預測性，大家比較難預測結果是什麼」。

zappis還說，雖然他們隊伍還是把重點擺在正規對戰，但三打三或四打四的模式或許可以讓一些正規對戰比較少出現的英雄，如小美、歐瑞莎或毀滅拳王有機會出場。

[6]來自芬蘭的zappis（左三）曾在去年代表芬蘭一員出戰世界盃。（記者陳耀宗攝）

澳洲戰隊BLK的Hus也說，他覺得像一對一或三對三是比較輕鬆休閒的模式 ，在打得比較嚴謹的例行賽後，中間穿插這種比較輕鬆的比賽也是滿好的。

八隊中唯一以實況主為主的「Meme Dream Team」代表Loserfruit談到隊伍中誰的求勝心最強，她認為最想贏的大概就是Kephrii，「聽其他對手都說他的奪命女非常危險，我想他應該就是對上最想求勝的人，至於誰輸了心情會最不爽，目前來說也是他吧！他如果發現他跟的都是一群豬隊友的話，輸了肯定會非常不爽」Loserfruit笑說。

[7]實況主Loserfruit（左）廣受許多網友喜愛，本次將與被譽為「美服第一奪命女」Kephrii一同作戰。（記者陳耀宗攝）

最後，現場也問四位歐美選手對台灣的印象，aKm想要去逛夜市、Mangachu認為台北綠化做得很好，也聽說夜生活十分精采；zappis則是認為台灣非常溫馨，大家都很熱情地歡迎他，整個城市感也跟他的家鄉芬蘭十分不同，畢竟他來自人口20萬的城市，一來到台北可說是很不一樣的感受。

[8]Mangachu（中）今年11月初代表加拿大隊拿下世界盃亞軍。（記者陳耀宗攝）