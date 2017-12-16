鬥陣特攻》世界盃亞軍Mangachu太狂啦！ 托比昂竟拿槌追安娜跑

[1]Mangachu很享受這次的明星賽。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》英雄大亂鬥明星表演賽今（16）日進入第二日賽程，四強賽首場比賽為M17對上加拿大國手Mangachu所率領的SWFC，昨日擊敗BLK的SWFC今日再度拿M17開刀，以直落三拿下勝利。賽後，Mangachu受訪表示，他拿出擅長角色「托比昂」並不是為了戰略，單純因為這是一場「好玩」的比賽，所以便拿出來使用。

首張地圖灕江天塔，SWFC靠著拿手的法拉套路打出一波攻勢，不但率先踏點取得控制圖，還前壓拱門讓M17幾乎無法踏入控制點，由SWFC先馳得點；第二回合再靠著平推陣取得對戰優勢，順利拿下控制權，取得首勝。

第二張地圖努巴尼SWFC團隊默契漸入佳境，展開精彩的對戰內容、完封對手，取得第二勝。第三張地圖團隊死鬥，SWFC不給對方機會，先是靠著攔路豬擔任先鋒、士兵76居中輸出，配上歐瑞莎組成的鐵桶陣，讓M17無法招架，人頭數一度以8比3遙遙領先。

眼看擊殺數拉開，Mangachu似乎玩開了，不但換上擅長角色托比昂，這套升級版的「鐵砲臺」更是讓M17頭痛，Mangachu在被安娜騷擾後，更是拿著鐵鎚瘋狂追著對方「敲」，笑翻全場；但M17 Kant的攔路豬也靠著飛天彈跳化解對方陣容，不過最後Mangachu仍換回攔路豬正面交鋒，成功Carry隊伍拿下第三勝，打進冠軍戰。

賽後，Mangachu接受採訪，談到M17這支對手，他表示如果對方拿出法拉或慈悲就會特別針對，但他自己拿出托比昂並不是為了某個戰略，純粹是在這麼好玩的比賽中拿出來試試看。

談到自己隊伍的好表現，Mangachu也為隊友說話，也許外界並不認識他們，但他們都是很好的玩家，必須要讓全世界看到除了他以外，還有很多很強的選手，雖然這場是跟職業隊打，但他們隊伍平常也有在練習，所以很開心可以給他們多一點曝光機會。

至於團隊死鬥中拿出「鐵桶陣」是不是預想的套路，他笑稱「其實沒有特別練」，就是拿出來搞笑，贏得也算多，「當我拿到（托比昂）被安娜打，就拿來敲敲看，覺得還不錯，這一PART就想說搞笑用，死了就算了」。

[2]SWFC拿出「鐵桶陣」，讓M17完全傻眼。（記者陳耀宗攝）

[3]Mangachu在團隊死鬥拿出托比昂，還用槌子追著安娜跑。（記者陳耀宗攝）

[4]Mangachu賽後接受現場主持人小熊採訪。（記者陳耀宗攝）