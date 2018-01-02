NBA》開賽三分鐘先發全退場 湖人不敵灰狼穩居西部爐主

灰狼大勝湖人。圖左為A.威金斯，右為J.巴特勒。（USA TODAY Sports）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕「新狼王」J.巴特勒（Jimmy Butler）今於主場攻下全場最高28分、9助攻，A.威金斯（Andrew Wiggins）則進帳21分、湯斯16分、13籃板，三人聯手率隊114：96擊敗湖人，戰績23勝14敗，穩居西部第四，

湖人近況低迷，12月僅拿下3勝10敗，進入2018年的第一場比賽仍未能開胡，陣中潛力新秀波爾（Lonzo Ball）肩傷持續缺陣，預計至少要在休息兩場比賽，湖人苦吞7連敗，戰績在西部墊底。

湖人菜鳥得分王庫茲馬（Kyle Kuzma）場均能攻下17.9分，但昨手感低迷僅進帳6分，亞裔後衛克拉克森（Jordan Clarkson）攻下全隊最高20分，英葛蘭（Brandon Ingram）14分，前鋒藍道（Julius Randle）15分、12籃板。

湖人前役延長賽敗北，今立刻出戰強敵灰狼，體力明顯受影響，開賽被對手打出14：0的猛攻，主帥華頓選擇五上五下，開賽僅三分多鐘，所有先發球員都回到板凳上觀戰，首節湖人就陷入18：30大幅落後。

灰狼自2004年之後就不曾打進季後賽，本季「狀元連線」湯斯和威金斯更佳成熟，加上巴特勒加盟，灰狼翻身成為西部強權，近10戰拿下7勝，離西部第三的馬刺僅有2場勝差。

J.巴特勒。（USA TODAY Sports）

A.威金斯（右）。（美聯社）