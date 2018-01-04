日職》願讓松坂大輔參加測試 中日龍監督透露原因

松坂大輔。（資料照，圖片取自軟銀臉書）

〔體育中心／綜合報導〕「平成怪物」松坂大輔將在1月下旬接受中日龍入團測試，這將決定他是否能繼續留在日職奮戰。中日龍監督森繁和接受訪問時透露，會想網羅松坂大輔的原因，是欣賞這種想從谷底翻身的人。

《報知體育》報導，松坂大輔在1999年進入日職西武隊，當時森繁和是他的二軍投手教練。森繁和說，欣賞想從谷底翻身的男人，之前也有前例（指2007年簽育成約的名將中村紀洋），如果能投就有機會，若能10天投1場，拿個1、2勝，可能也因此多100或200名球迷。

森繁和也說，若松坂大輔不行，會勸他退休，也會辦引退比賽。他認為，「松坂世代」因他引起關注，也是大家崇拜的超級球星，松坂大輔去過大聯盟、也到過軟銀，因此最後辦個引退比賽也不為過。

中日龍上季戰績59勝79敗4和，連續5年都排在B段班，進場球迷人數也有下降趨勢，因此盼能網羅松坂大輔，帶動話題。

名將中村紀洋因大聯盟表現不如預期，在2006年季後回國，以育成選手身份加入中日龍隊，年薪僅400萬日圓，2007年球季表現出色，有著20轟、79分打點、打擊率0.293的成績，中日龍在該年奪得「日本一」，中村紀洋是日本大賽的MVP。