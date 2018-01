普恩。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕本季七六人與28歲的普恩(Jacob Pullen)簽下一份雙向合約,稍早外媒表示,七六人確定不與普倫續約。

今年28歲的普恩於2011年參加選秀,當時未被任何球隊相中,後來轉轉至其他職業球隊打球,去年普恩在七六人旗下的發展聯盟八七人效力,直到10月時,普倫才與七六人簽下雙向合約,不過替補出賽的普恩並沒有太多上場機會,至今僅上場3次,場均為2分鐘、0.7分。

普恩最後一次出賽於上月24日,當時對戰暴龍,上場4分鐘,留下2分的數據。

The Sixers waived Pullen, who was signed to a two-way contract. pic.twitter.com/VzrVsx56LN