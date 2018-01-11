NBA》才復出又傷！ 柯瑞：幽默面對才能更快回歸

柯瑞才復出5場比賽，今天又不慎扭傷腳踝。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星「萌神」柯瑞（Stephen Curry）今日在賽前投籃訓練時，不慎扭傷腳踝高掛免戰牌，去年12月31日好不容易才傷癒歸隊，只打5場比賽又要缺席，不過這次「萌神」倒是挺看得開，認為樂觀面對受傷，會比之前更快復出。

「我就是在進行平常的投籃訓練，然後落地時就扭到我的腳踝。」柯瑞說道，他認為這次是一次「嚇人的事故」。

柯瑞表示，他也不確定到底發生什麼事，也不知道是不是因為地板濕滑才會滑倒，不過他可以肯定的是─這一次一定能比上一次扭傷更早回歸。

「傷勢不嚴重，但還是會很沮喪，」柯瑞說道，「我得處理一些心理問題，之前打得那麼好，卻突然缺席了11場比賽，復出重新找回雙腿的感覺後，現在又得缺席一、兩場比賽，比起腳上的傷，心理其實比較不好受。」

柯瑞承認，這次受傷真的很令他沮喪，尤其是考慮到距離他上次受傷才沒多久，不過話雖如此，柯瑞仍想保持樂觀。

「老實說，我還大笑了一陣子，」柯瑞說道，「我努力幽默地看待此事（受傷），因為這實在是太蠢了，這種簡單的訓練，我職業生涯的每一天都在做，只是剛好發生在距離上次受傷不久之後，我會樂觀來對待受傷的事，而且我知道，這次不會缺席太久的！」

柯瑞。（資料照，美聯社）