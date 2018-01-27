高球》巴哈馬LPGA菁英賽因強風停賽 延至當地週六早上再戰

〔記者趙新天／綜合報導〕原訂台灣時間昨晚至今天清晨進行的Pure Silk巴哈馬LPGA菁英賽第2回合，因為當地風勢太強，主辦單位宣布停賽，將延至台灣時間今晚再戰。

Pure Silk巴哈馬LPGA菁英賽第2回合，巴哈馬群島颳起每小時48公里至56公里的強風，瞬間最大陣風超過每小時64公里，比賽雖在當地時間週五清晨7時30分開賽，但只打了1小時就宣布停賽。

LPGA規則與競賽副總裁懷特絲說：「昨天我們還有辦法進行比賽，雖然出現少數球無法在果嶺上靜置的單一情況，我們仍能讓它繼續下去。今天早上的情況完全不同，風勢越來越強，在第13洞，球完全無法靜置在果嶺上，所以決定停賽。」

懷特絲表示，第2回合將在巴哈馬時間週六上午7時30分復賽，後半出發的組別都提早50分鐘，她表示，目前的天氣預報，週六上午風速就會降下來，下午更好一些，週日則是這幾天風最小的時候，但還是有風。

到今天停賽的時候，原本領先的加拿大好手韓德森，只打了第1洞就吞柏忌，總計低於標準桿4桿，下滑到並列領先。同樣低於標準桿4桿的西班牙葛梅絲和澳洲史密絲，第2回合還未出發。

台灣女將錢珮芸打了3洞，曾雅妮打了兩洞，各出現1個柏忌。徐薇淩還未開球。