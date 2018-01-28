澳網男單決賽、戴資穎印尼大師賽爭冠 今日賽事預告與轉播

36歲瑞士老將「費爸」費德爾。（資料照，路透社）

週末愉快！自由體育為您送上精彩賽事！

澳網最終日，下午1點混雙決賽由印度布帕南（Rohan Bopanna）、匈牙利巴波斯（Timea Babos）聯軍，對決克羅埃西亞好手Ante Pavic及加拿大的Maciej Dabrowski。

下午4點半男單決賽由36歲的瑞士老將費德爾（Roger Federer）交手第6種子的克羅埃西亞「重砲手」西利奇（Marin Cilic），比賽精彩可期！

NBA例行賽方面，東西部霸主即將碰頭！東霸天塞爾提克將作客金州勇士，甫終止4連敗的綠衫軍，昨傳出控衛史瑪特（Marcus Smart）因情緒失控搥牆造成右手撕裂傷，預計缺席兩週，綠衫軍會如何調整面對強敵勇士呢？

另一場由雷霆交手活塞，雷霆昨靠著魏斯布魯克（Russell Westbrook）狂砍賽季新高46分，近期處於6連勝狀態，面對氣勢旺到不行的雷霆，近況低迷的活塞能否在主場止敗成功？

SBL有兩場賽事進行，晚間5點由金酒交手台啤，7點為璞園對決裕隆。4連敗的台啤能否順利搶下勝利？昨輸球的裕隆能否再展龍頭氣勢一掃陰霾？

HBL8強賽今天開打，FOX體育2台將提供5場現場轉播，男子組中午12:20由南湖、能仁揭開序幕，接著分別為東泰交手南山、泰山對決東山及高苑出戰松山，女子組下午2點由淡商面對南湖。

印尼名人賽今進行決賽，下午1點世界球后戴資穎將與印度27歲前球后賽娜（Nehwal Saina）爭冠，請球迷們一起為台灣選手加油！

戴資穎將與印度前球后爭冠。（美聯社）

澳網

13:00 混雙決賽

16:30 男單決賽

轉播：FOX體育、FOX體育三台

NBA例行賽

09:00 塞爾提克@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

12:00 雷霆@活塞 緯來體育（D-LIVE）

SBL例行賽

17:00 金酒VS.台啤

19:00 璞園VS.裕隆

地點：桃園巨蛋

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

HBL8強賽

男子組

12:20 南湖高中VS.能仁家商

15:40 東泰高中VS.南山高中

17:20 泰山高中VS.東山高中

19:00 高苑工商VS.松山高中

女子組

14:00 淡水商工VS.南湖高中

地點：台北體育館

轉播：FOX體育二台

BWF世界羽球巡迴賽

13:00 印尼大師賽決賽

轉播：愛爾達體育2台