NBA》哈登27分10籃板8助攻 火箭賞太陽對戰七連敗（影音）

#JamesHarden （27 PTS, 10 REB, 8 AST） and Devin Booker （31 PTS, 10 AST） duel in Houston! pic.twitter.com/Sj4awItXfe — NBA （@NBA） 2018年1月29日

〔體育中心／綜合報導〕火箭今於主場招待太陽，「大鬍子」哈登（James Harden）轟下27分10籃板8助攻準大三元領軍，搭配「CP3」保羅17分5助攻表現，率火箭於下半場逐漸拉開比分，最終以113：102擊敗太陽收下對戰7連勝。

火箭今在開賽1分多鐘就傳傷情，前鋒亞里札（Trevor Ariza）企圖灌籃在空中被對手犯規，落地時不慎傷到左腿，完成罰球後隨即用犯規暫停時間，逕自離場走向休息室，兩隊持續糾纏互咬比數，火箭於第2節最後3分鐘打出11：4攻勢，上半場打完以60：53暫時領先。

上半場僅獲10分的太陽一哥布克（Devin Booker），易籃後手感逐漸升溫，一度率太陽追平比數，然而火箭全隊多點開花，第3節後段強勢拉開比分，第4節一度領先對手多達20分，太陽布克此役轟下全場最高31分砍進5顆三分球，其中21分集中在下半場所得，仍無法幫助球隊從火箭手中搶下勝利，苦吞對戰7連敗，近16次交手只贏過2次。

火箭哈登此役上場38分鐘，21投8中包含3顆三分球，斬獲27分10籃板8助攻準大三元表現，只差2助攻與本季個人第3次大三元擦肩而過，本月腿後肌拉傷初癒歸隊的哈登，一度在第四節爭球時出現受傷跡象，但哈登仍繼續留在場上完成比賽。保羅拿全隊次高17分送出5助攻，中鋒卡培拉（Clint Capela）摘10分11籃板，板凳合繳44分提供火力奧援。

哈登差2助攻締造本季第3次大三元。（美聯社）

哈登準大三元率火箭主場射日。（USA TODAY Sports）

布克轟下全場最高31分仍無緣勝利。（USA TODAY Sports）