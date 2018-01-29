NBA》馬刺將士用命 順利擊退國王

D.穆雷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今坐鎮主場，面對國王的挑戰。馬刺替補後衛佛比斯（Bryn Forbes）砍下個人本季新高的23分，順利補上本場手感低迷的D.格林（Danny Green）所留下的火力空缺，幫助球隊以113：98輕取國王。

一開局馬刺迅速進入狀態，二年級控衛D.穆雷（Dejounte Murray）聯手艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）率先取得優勢，國王這邊則靠著波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）的三分咬住分差，第一節打完國王落後7分。第二節沙加緬度老將「半人半神」卡特（Vince Carter）遠投近切連拿8分，J.傑克森（Justin Jackson）和新人福克斯（De'Aaron Fox）也展現實力，打出一波12：4反超比分，半場戰罷國王以50：49進入下半場。

下半場雙方陷入膠著，但馬刺在三節末打出10：0的小高潮順利拉開比分，帶著79：69的領先優勢進入決勝節。末節馬刺持續維持火熱進攻，將分差維持在10分上下，並成功擋住國王的反撲，終場以113：98力克國王。

國王福克斯26分3助攻、J.傑克森14分5籃板、卡特21分6籃板；馬刺P.加索（Pau Gasol）14分11籃板3助攻、艾德瑞吉15分7籃板4助攻、D.穆雷14分10籃板6助攻、佛比斯23分3籃板2助攻。