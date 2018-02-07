中職》拿浪人隊試刀 桃猿春訓首場熱身賽奪勝

〔記者羅志朋／屏東報導〕今天Lamigo桃猿春訓首場熱身賽拿浪人隊「試刀」，最終以10:2贏球，不過桃猿總教練洪一中認為，整體投打都還沒進入狀況，還需要幾場比賽做調整，準備接下來去石垣島和羅德比賽。

浪人隊由日、韓、美、古巴、委內瑞拉和比利時選手所組成，整體實力平平，6國聯軍來台比賽，希望吸引球探目光，爭取到亞洲或美職打球的機會，桃猿則希望2月17、18日赴石垣島戰羅德前，讓參賽選手打幾場熱身賽調整，洪總坦言，「老實說，現在打熱身賽還太早，理想狀況是過年後再打。」

對羅德兩場比賽，洪總預計讓黃子鵬和林樺慶各先發1場，此役兩人都登板出賽，黃子鵬先發3局被敲4安失1分，送出3K，林樺慶接替中繼2局被敲1安無失分。洪總表示，黃子鵬狀況正常，林樺慶僅1球超過140公里，希望揮臂速度能加快，提升球速，變化球品質才會好。

林樺慶說，畢竟是春訓第一次比賽投球，他先把球質投出來，並找到投球節奏，至於球速再慢慢增加，不過，球速快一點確實能保護變化球，希望之後能提升球速和續航力。

桃猿春訓練習量大，讓首次投入職棒春訓的黃子鵬吃不消，他說，「有點疲勞，腳感覺沒彈性，投球時腳好像支撐不住，和業餘差很大，期待這次去石垣島，我喜歡和日、韓打者對決。」

桃猿前兩局敲3安，靠對方韓籍先發投手余昇哲奉送5次保送和2次守備失誤，一口氣灌進6分，5局下再靠連續4安，包括梁家榮敲出2分砲，單局添得4分奠定勝基。洪總表示，前幾局桃猿打者擊球點都不好，直到第5局才打開，畢竟春訓練到現在，選手身體應該是疲勞的，且太早進入狀況也不好。

左打的梁家榮是著名的「恐左投症候群」，昨敲出全壘打，他笑說，「這應該是我生涯第一次打左投全壘打吧，今年目標不只開幕一軍，還希望提升長打能力，不是讓對手覺得我只會打一壘安打。」桃猿今再戰浪人隊，11日隊內分組對抗賽，再征戰石垣島。

Lamigo桃猿勝亞洲島民。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿勝亞洲島民。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿先發投手黃子鵬。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿林柏佑的昔日隊友賽立斯。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿打者梁家榮擊出全壘打。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿投手中繼投手林樺慶。（記者黃志源攝）