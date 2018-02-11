NBA》妙比詹皇「蝙蝠俠」 新同學希爾：我們負責扮好羅賓

希爾（左）與詹姆斯從對手變隊友。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士在大限當日完成3大筆交易，其中與爵士、國王三方交易，得來後衛胡德（Rodney Hood）、希爾（George Hill），即將轉戰克利夫蘭，希爾很快理解到自己的角色，他妙用DC英雄做比喻，「詹姆斯就是蝙蝠俠，而我們都是羅賓。」

明天騎士將作客波士頓塞爾提克，總教練泰倫魯（Tyronn Lue）欽點新同學希爾先發上陣，首度與詹姆斯同隊，希爾表示，「我們擁有史上最好的球員之一，我相信他（詹）會決定該用什麼樣的節奏，而我們只要做好自己的工作，盡可能扮演好自己的角色。」

隨著洛夫（Kevin Love）受傷，詹姆斯在組織進攻的角色更吃重，希爾妙喻，「詹姆斯是蝙蝠俠，而大家就是羅賓（蝙蝠俠的夥伴），我們得明白這點。」過去希爾效力溜馬，三度與熱火時期的詹姆斯碰頭，至今仍讓他印象深刻，「他是冠軍、是MVP，這也是他成為明星的原因。他是最好的球員之一，因此我向他致敬。」

泰倫魯進一步說明，詹姆斯是球隊第一要角，但誰都能成為第二，「每晚都有不同的球員脫穎而出，也許今晚是胡德，或者希爾、克拉克森、J.格林、柯佛，你永遠不會知道。唯有詹姆斯，會讓這些人變得更好，這點我很確信。」

首次以新陣容出賽，泰倫魯預告，希爾將與J.R.史密斯後場先發，前場為詹姆斯與菜鳥歐斯曼（Cedi Osman），中鋒T.湯普森。

希爾明將首披騎士戰袍上陣。（資料照，歐新社）