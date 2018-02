冬奧》南韓選手有望奪牌變出局 加國女將遭受死亡威脅

地主南韓好手崔敏靜。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕2018年平昌冬季奧運短道競速滑冰女子500公尺賽,地主南韓好手崔敏靜原本有機會能奪得銀牌,但她在比賽中與加拿大選手布汀(Kim Boutin)發生擦撞,被裁判取消成績,也失去奪牌機會,這讓南韓網友很火大,灌爆布汀的社群媒體推特,甚至還有死亡威脅,嚇壞布汀。

昨天的短道競速滑冰女子500公尺賽決賽,布汀在比賽中疑似用手推了崔敏靜,差點讓對方受傷,賽後裁判認定崔敏靜因肢體碰撞,而失去比賽資格,布汀則因此獲得銅牌。

這讓南韓網友們火大,紛紛灌爆布汀的推特、IG等,留言中包含,「如果讓我找到妳,妳就會死」、「妳不是真正的運動員」、「妳知道嗎?妳應該被取消資格,妳該感到羞恥」等字眼,嚇得布汀立即關閉社群媒體。

布汀的父親Pierre Boutin表示,聽說加拿大警方已經在調查此事情;而加拿大奧委會表示,「所有團隊成員的健康、安全、保安,是我們的首要任務。」

這不是南韓網友第一次有如此激烈的舉動,4年前的俄羅斯索契冬季奧運,英國短道競速滑冰女將克莉絲蒂(Elise Christie)在女子500公尺決賽因發生失誤滑倒,導致南韓選手朴勝羲與另名選手發生擦撞,最後克莉絲蒂失去比賽資格,而朴勝羲則獲得銅牌。事後克莉絲蒂遭受南韓網友死亡威脅,讓她飽受驚嚇,還接受心理治療,一度考慮不來平昌參加冬奧,最後還是來參加冬奧盛事。

KIM BOUTIN SHOULD BE ASHAMED.

INTERNATIONAL JUDGES SHOULD BE FIRED. IF YOU HAVE EYES SEE AND THINK. pic.twitter.com/Ktu97Xgr5B