冬奧》南韓選手有望奪牌變出局 加國女將遭受死亡威脅

地主南韓好手崔敏靜。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018年平昌冬季奧運短道競速滑冰女子500公尺賽，地主南韓好手崔敏靜原本有機會能奪得銀牌，但她在比賽中與加拿大選手布汀（Kim Boutin）發生擦撞，被裁判取消成績，也失去奪牌機會，這讓南韓網友很火大，灌爆布汀的社群媒體推特，甚至還有死亡威脅，嚇壞布汀。

昨天的短道競速滑冰女子500公尺賽決賽，布汀在比賽中疑似用手推了崔敏靜，差點讓對方受傷，賽後裁判認定崔敏靜因肢體碰撞，而失去比賽資格，布汀則因此獲得銅牌。

這讓南韓網友們火大，紛紛灌爆布汀的推特、IG等，留言中包含，「如果讓我找到妳，妳就會死」、「妳不是真正的運動員」、「妳知道嗎？妳應該被取消資格，妳該感到羞恥」等字眼，嚇得布汀立即關閉社群媒體。

布汀的父親Pierre Boutin表示，聽說加拿大警方已經在調查此事情；而加拿大奧委會表示，「所有團隊成員的健康、安全、保安，是我們的首要任務。」

這不是南韓網友第一次有如此激烈的舉動，4年前的俄羅斯索契冬季奧運，英國短道競速滑冰女將克莉絲蒂（Elise Christie）在女子500公尺決賽因發生失誤滑倒，導致南韓選手朴勝羲與另名選手發生擦撞，最後克莉絲蒂失去比賽資格，而朴勝羲則獲得銅牌。事後克莉絲蒂遭受南韓網友死亡威脅，讓她飽受驚嚇，還接受心理治療，一度考慮不來平昌參加冬奧，最後還是來參加冬奧盛事。

KIM BOUTIN SHOULD BE ASHAMED.

INTERNATIONAL JUDGES SHOULD BE FIRED. IF YOU HAVE EYES SEE AND THINK. pic.twitter.com/Ktu97Xgr5B — 김수린 （@surkookie） 2018年2月13日

加拿大選手布汀（紅衣者）疑似用手推崔敏靜。（路透）



加拿大選手布汀獲得銅牌。（歐新社）