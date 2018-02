NBA》拜年失言犯眾怒 七六人射手推特發文致歉

瑞迪克拜年失言惹禍上身。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕七六人帥哥射手瑞迪克(J.J. Redick)在錄製拜年影片時,疑似誤用了具種族歧視性的字眼「Chink」(中國佬)引發爭議,雖然他有在推特上解釋,是因為「舌頭打結」口誤,不過大批中國網友仍不買單,之後瑞迪克也再度在推特上致歉,表示自己願意向被冒犯的人道歉,也希望能請求球迷們的原諒。

「致所有的中國NBA球迷和每一位正在慶祝春節的人,我想對被我冒犯到的人真誠地說一聲抱歉。」瑞迪克在推特寫下。

瑞迪克表示,自己當時是想說NBA的中國球迷( NBA Chinese fans),但感覺這句話聽起來怪怪的,所以馬上改成「中國的NBA球迷」(NBA fans in China),才造成口誤,他也表示在錄製影片時,房間裡竟沒有任何人意識到他脫口而出的那個字,包括騰訊的工作人員和76人公關團隊,當然也包括他自己。

瑞迪克寫道:「如果當時知道我的發音會聽起來像那個字的話,我會感覺很羞愧並且要求重新再錄過,平常我完全不會用到這個字,但現在我知道了影片裡我的發音聽起來就是這樣。」

瑞迪克也表示,自己曾參加過兩次NBA中國賽(2007年和2015年),不但很享受這些經歷,也喜愛那裡的文化、歷史,當然還有那裡的球迷。

最後他在再度為自己的失言致歉,並寫下:「這原本應該是一個值得慶祝的節日,卻讓大家如此惱火,真的十分抱歉」盼能獲得球迷的原諒。

Please read. Thank you. pic.twitter.com/phL6v7Voeb