NBA》拜年失言犯眾怒 七六人射手推特發文致歉

瑞迪克拜年失言惹禍上身。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人帥哥射手瑞迪克（J.J. Redick）在錄製拜年影片時，疑似誤用了具種族歧視性的字眼「Chink」（中國佬）引發爭議，雖然他有在推特上解釋，是因為「舌頭打結」口誤，不過大批中國網友仍不買單，之後瑞迪克也再度在推特上致歉，表示自己願意向被冒犯的人道歉，也希望能請求球迷們的原諒。

「致所有的中國NBA球迷和每一位正在慶祝春節的人，我想對被我冒犯到的人真誠地說一聲抱歉。」瑞迪克在推特寫下。

瑞迪克表示，自己當時是想說NBA的中國球迷（ NBA Chinese fans），但感覺這句話聽起來怪怪的，所以馬上改成「中國的NBA球迷」（NBA fans in China），才造成口誤，他也表示在錄製影片時，房間裡竟沒有任何人意識到他脫口而出的那個字，包括騰訊的工作人員和76人公關團隊，當然也包括他自己。

瑞迪克寫道：「如果當時知道我的發音會聽起來像那個字的話，我會感覺很羞愧並且要求重新再錄過，平常我完全不會用到這個字，但現在我知道了影片裡我的發音聽起來就是這樣。」

瑞迪克也表示，自己曾參加過兩次NBA中國賽（2007年和2015年），不但很享受這些經歷，也喜愛那裡的文化、歷史，當然還有那裡的球迷。

最後他在再度為自己的失言致歉，並寫下：「這原本應該是一個值得慶祝的節日，卻讓大家如此惱火，真的十分抱歉」盼能獲得球迷的原諒。