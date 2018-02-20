中職》史耐德率隊！中信兄弟今早搭機赴美春訓

〔記者姚介修/桃園機場報導〕中信兄弟隊今天早上搭機前往美國亞利桑那進行春訓，總教練史耐德已先行赴美安排春訓相關事宜，早上則是由隊長彭政閔率33位球員隊前往美國。

原本在屏東基地進行春訓的中信兄弟，今天轉移到到美國亞利桑那州進行海外春訓，也希望藉此可以吸取國外的訓練方式，為期三週的海外春訓2月20日至3月3日將會在土桑市（Tucson）的 Kino Sports Complex 進行訓練，3月4日至3月9日則移師鳳凰城（Phoenix）的 Gene Autry Park 訓練，預計3月11日返抵台灣。

目前已經確定安排的賽程為2月27日，將在Kino Sports Complex對戰去年墨西哥聯盟冠軍提華納公牛隊、3月2日及3月7日在Maryvale Baseball Park對戰密爾瓦基釀酒人隊、3月5日在Camelback Ranch對戰洛杉磯道奇隊。

此外，球隊於2月23日練球結束後前往觀看充滿亞利桑那風情的職業牛仔比賽，3月6日前往Sloan Park觀看洛杉磯道奇對戰 芝加哥小熊的大聯盟熱身賽，中信兄弟隊這次成員包括教練、球員加行政團隊共有 58 人。

中信兄弟隊今天早上搭機前往美國亞利桑那進行春訓，總教練史耐德已先行赴美安排春訓相關事宜，早上則是由隊長彭政閔率33位球員隊前往美國，行前大家合照留念，隊長彭政閔也熱情為小球迷簽名，球隊還拿出360度全景拍照讓球員留下紀念。（記者姚介修攝）

中信兄弟隊今天早上搭機前往美國亞利桑那進行春訓，總教練史耐德已先行赴美安排春訓相關事宜，早上則是由隊長彭政閔率33位球員隊前往美國，行前大家合照留念，隊長彭政閔也熱情為小球迷簽名，球隊還拿出360度全景拍照讓球員留下紀念。（記者姚介修攝）

中信兄弟隊今天早上搭機前往美國亞利桑那進行春訓，總教練史耐德已先行赴美安排春訓相關事宜，早上則是由隊長彭政閔率33位球員隊前往美國，行前大家合照留念，隊長彭政閔也熱情為小球迷簽名，球隊還拿出360度全景拍照讓球員留下紀念。（記者姚介修攝）