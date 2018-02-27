MLB》神！大谷翔平打者初登場 投手完全沒轍（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊大谷翔平今在熱身賽以打者身分初登場，擔任先發2棒指定打擊，總計3打席通通上壘，包括2保送、首安、首打點，打擊表現相當亮眼。

天使今對上教士，大谷首局首度上場，面對先發投手萊爾斯（Jordan Lyles）克服球數2好0壞落後，首打席保送上壘；3局上，大谷對左投鮑曼（Buddy Baumann）再次選到保送上壘，並靠投手暴投奮力奔上二壘，展現跑壘速度。

5局上，隊友小楊恩（Eric Young Jr.）敲二壘安打，站上得點圈，大谷別於前2席多選球，面對教士右投Michael Mariot首球150公里速球就出棒，敲出適時安打送回小楊恩，首安首打點均出爐，隨後天使更換代跑，大谷以無出局之姿完美退場。

大谷此役總計1打數1安打，另有1打點2保送，上壘率1.000。賽後大谷也滿意自己的打擊表現，表示前2打席能夠好好多看幾球，5局上場時，因為是得點圈打擊，想要積極進攻，「能在第一球就敲安太好了。」

大谷翔平。（法新社）

大谷翔平閃球。（美聯社）

大谷翔平5局敲出適時安打。（美聯社）

大谷翔平跑壘。（美聯社）

大谷翔平靠暴投球奔上二壘。（美聯社）

大谷翔平首次打擊表現相當亮眼。（美聯社）