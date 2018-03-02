旅美好手鄧愷威 赴美前最謝余政憲

鄧愷威（左2）感謝余政憲提攜。（記者黃旭磊翻攝）（記者黃旭磊攝）

［記者黃旭磊／高雄報導］美國職棒大聯盟雙城隊投手鄧愷威，感謝當年余政憲獨排眾議延攬入學。

鄧愷威是雙城隊史上第5名台籍隊員，從前年起參與國際賽事，仍在去年被雙城隊球探相中，給予簽約金50萬美元加8萬美元獎學金，顯見後勢看漲，而赴美前難忘母校高苑工商董事長余政憲提攜往事，特地拜訪致謝。

高苑工商今天（2日）表示，鄧愷威曾為西苑高中當家投手，因故需在升高三暑假轉學，卻沒有學校收留，高苑曾一度婉拒，余政憲認為「棒球是國球，不放棄任何一名隊員，」打破不挖腳他校球員慣例，決定延攬入學。

余政憲提醒鄧愷威，基本工夫務必做好，增加變化球球路，強化武器，「多一種球路，就是多一條出路」，生活跟飲食要規律更須自律，以5年為階段，登板大聯盟一軍。

余政憲說，各縣市棒球名校「潛規則」不挖走在學球員，如果球員堅持轉學，就被限制1年不得參加任何比賽，而鄧愷威當時已受到國際球探關注，卻因故非轉學不可，成為各校燙手山芋。當年，鄧愷威家人找到鳳山勇記蘿蔔糕老闆洪政勇求援。

余政憲表示，他找總教練李來發及教務處協商，不料全部反對，除了不能比賽，也擔心鄧愷威學業成績跟不上，但他不放棄，以教育及運動本質就是幫助學生等理念說服校內人士。

余政憲鼓勵鄧愷威（右中）增加變化球球路。（記者黃旭磊攝）