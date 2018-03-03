中職》全猿主場上半季主題趴 最新資訊這邊看

2018/03/03 16:36

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊上半季30場主場從3月24日（六）至6月17日（日），主場例行賽及桃猿大盛餐飲區預售票於11日（日）全面開賣，今公佈上半季七個主題趴。

「全猿主場」不分一、三壘座位席，全場將同享歡樂氣氛，上半季全猿主場在3月24日（六）開幕。號召桃園站出來、捷乘應猿的「We are Taoyuan」打頭陣；享童趣、來喫桃的「We are playing」、伊萊克斯「勁黑趴」輪番上陣。復古趴第三部曲「再見寶島時代」要找回大家的美好年代。人氣東洋文化盛典「YOKOSO！桃猿！」是五月唯一假日主場；經典大趴「動紫大盛」音樂祭安排在6月1日（五）至3日（日）；緊接在後的是上半季最後主題趴－首度舉辦的韓風主題日「辣年糕趴」，讓韓風與猿風全面交熾！

2018年Lamigo桃猿隊桃園國際棒球場主場票價公布如下：全家FamiPort/Famiticket預售票平日內野全區票價為全票350元、半票250元。預售票假日內野東西下ABCDEFG區為500元不分全半、內野東西下HIJKLM及東西上層看台全區則是全票450元、半票350元（動紫大盛內野全區加價100元）。外野全區平日一律200元不分全半，假日則一律300元不分全半。全區皆有身障預售優待票。（以上票價若為現場購票則需加價50元）

全猿主場票價。（Lamigo桃猿提供）

另球團推出2018票務新企劃！「猛猿票」與「暖猿票」雙管齊下！例行賽期間，五局結束若Lamigo領先或平手，現場購買門票即享五折50%OFF 之「猛猿票」全票半價優惠，勝利的喜悅絕不遲到，讓桃猿戰士愈戰愈猛；五局結束若Lamigo暫時落後，現場即可以半票價格購買「暖猿票」。

猛猿票。（Lamigo桃猿提供）

暖猿票。（Lamigo桃猿提供）

2018年Lamigo桃猿隊主場預售票預計於3月9日（五）中午12時至23時59分在全家FamiPort機台，開放上半季主場讓金銀猿卡友預購，每人每場限購4張；3月10日上午10時至晚上11時59分，讓2017年狀猿卡友機台預購，每人每場限購4張。主場預售票及桃猿大盛複合式餐飲區預售票在3月11日（日）上午10時於全台全家FamiPort系統以及FamiTicket全網購票網正式開放預售。

上半季主題趴及動紫大盛音樂祭日程公布如下：

We are Taoyuan：3／24、3／25。

We are Playing：4／5、4／6、4／7、4／8。

伊萊克斯勁黑趴：4／21、4／22。

再見寶島時代：4／28、4／29。

YOKOSO桃猿：5／11、5／12、5／13。

動紫大盛：6／1、6／2、6／3。

辣年糕趴：6／16、6／17。

上半季主題趴。（Lamigo桃猿提供）

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