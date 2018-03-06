高中木棒聯賽》放棄赴日讀高校 超級高一生投入普門懷抱

普門高中馬傑森。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕普門中學青棒隊「超級高一生」馬傑森，去年國中畢業原本有機會赴日本高校讀書打球，但他選擇留在台灣，投入普門懷抱，木棒聯賽他扛第3棒、鎮守三壘大關，是球隊攻守中樞，前景看好。

馬傑森出身花蓮光復少棒、光復青少棒，是中信兄弟球星周思齊的學弟，2015年前兄弟象日籍投手養父鐵在花蓮辦測試會，當時就對讀國中的馬傑森出眾天賦印象深刻，周思齊覺得小學弟是可造之材，便興起送他到日本求學打球的念頭。

國中畢業後，原本馬傑森可領獎學金和相關補助，赴日本沖繩興南高校發展，興南曾拿下2010年夏季甲子園優勝，是日本棒球名校，不過馬傑森選擇到普門就讀，他說，「因為個性的關係，擔心無法適應當地環境，跟家人討論過後決定留下來，這裡（普門）環境不錯。」

90年代開始，陸續有台灣國中畢業球員到日本高校打球，至今已破百人，代表性人物包括陽岱鋼、林威助、李杜軒、陳傑憲和廖任磊，近年來，每年約6至10人赴日，馬傑森表示，周遭就聽過有好幾人去日本高校。

高苑工商總教練李來發表示，日本受少子化和足球運動衝擊，棒球人口逐漸減少，他們認為台灣選手素質很好，才會來台招生，除了提升球隊戰力，也想要刺激日本選手；不過他認為，台灣棒球人才應該還是要留在國內，到日本高校打球並非全額補助，很花錢，不是一般人能消費得起，如果選手心態不夠成熟，無法適應環境，就會很辛苦，真正能成功的也沒幾個。

鶯歌工商總教練王傳家認為，來台招生的日本高校，基本上都不是64強球隊，要打進甲子園並不容易，溝通是一大難題，或許到日本可以學習語言，不過，若希望球技更上一層樓，以台灣基層棒球訓練環境來看，留在國內還是比較好，還可以拚國手資格。

普門高中馬傑森。（記者廖耀東攝）