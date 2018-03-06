高中木棒聯賽》常敗軍蛻變成勁旅 成德教頭：新竹是第二故鄉

新竹市成德青棒隊在木棒聯賽寫下隊史新頁。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕新竹市成德青棒隊打進木棒聯賽前四強，寫下隊史最佳成績，今天季軍賽對平鎮高中力爭第3名，成德總教練陳同霆現年30歲，6年前來成德執教，這支球隊還是常敗軍，如今已成能擊敗平鎮、高苑、穀保等強權的青棒勁旅，回顧過往，陳同霆感觸良多。

成德屬完全中學，2010年國中部和高中部同時成立棒球隊，2012年陳同霆退伍後，當時母校南英、西苑都找他當教練，但他的想法是，「新竹是棒球沙漠，我想要挑戰看看。」

陳同霆回憶，剛帶成德青棒隊，即使面對一般球隊，也常被提前結束比賽輸球，且經費有限，一年只報名3個盃賽，很多選手都缺乏磨練機會，102學年度木棒聯賽拿下第7，終於打出一點成績，新竹市政府和企業開始挹注資源。

陳同霆表示，過去新竹地區子弟兵，國小畢業多半到台中、高雄延續棒球路，就因新竹缺乏好的青少棒和青棒球隊，成德成立棒球隊，剛開始選手還會觀望，經過長期努力，後來慢慢打出成績，他們開始願意留家鄉打球，就因打造不輸其他強隊的環境。

目前成德高中部有55名球員，其中3分之2是新竹人，例如桃猿捕手江忠垣就在成德打球6年，旅美投手林凱威國中讀西苑，高中也回到新竹加入成德，陳同霆說，他們兩人都是成德之光。

前年玉山盃以成德選手為主體的新竹市隊拿下第3，當時獲得新竹市長林智堅邀請，進市府接受表揚，今年木棒聯賽再創佳績，成德青棒本週四將第2度到市府受表揚，這幾年成德曾擊敗平鎮、高苑、穀保，過去輸球成日常的球隊，如今蛻變成不畏強權的勁旅。

剛帶球隊，陳同霆表示，球隊連買球和球棒都成問題，這幾年在各界資助下，現在情況已好轉許多，不過練習場地還是一大問題，他說，「以前我們在西門國小棒球場或其他地方的壘球場練球，前年虎林棒球場落成便轉移陣地練球，不過球隊選手多，場地還是不夠，虎林腹地廣大，希望市府能幫忙，將周邊開發成訓練基地。」

陳同霆是高雄人，當年決定北上新竹教球，將棒球沙漠灌溉成綠洲，現在的他娶妻、生子、買房都在這邊，他說，「新竹是我的第二個故鄉。」

成德青棒總教練陳同霆是高雄人，6年前北上打拚，如今他將棒球沙漠灌溉成綠洲，並把新竹視為第二個故鄉。（記者羅志朋攝）