HBL》拒絕爆冷！松山末節逆轉秀 連4年晉級男子組冠軍戰

松山逆轉擊敗東山搶進冠軍戰。（記者林正堃攝）



〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級4強，今日在台北小巨蛋點燃戰火，男子組衛冕軍松山高中一度在第三節落後14分，好在第四節靠著招牌防守，讓對手東山高中單節僅拿6分，最終以58：55逆轉勝，連4屆闖入男子組冠軍戰。

東山一哥邱子軒首節7分進帳，松山主控林勵也不甘示弱拿下7分，不過，松山第一節三分線8投皆墨，以12：15落後。東山第二節持續施展高壓防守，讓松山僅隊長莊家誠投進三分球，東山則有周世加、洪家億各貢獻1顆，也以29：21進入下半場。

松山林勵。（記者林正堃攝）



易籃後，東山高二控衛劉承彥大爆發，單節飆進3顆三分球及1次上籃得手，助隊取得最多14分領先，東山以49：36領先進入末節。

松山在末節落後逾雙位數，總算重拾「綠色神盾」強勢防守，不斷縮小落後差距「松山KD」馬建豪在4分21秒砍進個人此仗首顆三分球，助隊僅落後2分。林正在3分04秒兩罰俱中，更扳成54：54平手，而邱子軒2罰中1，馬建豪、莊家誠都2罰中1，仍以1分領先，雙方最後1分鐘幾乎都以失誤收場，最後松山以3分差險勝，明日將和南山高中、能仁家商之間勝隊爭冠。

林勵16分，莊家誠14分，楊承翰7分，馬建豪7分，204公分林正此仗無法發揮高人一等的優勢，僅繳出7分、15籃板，好在球隊有贏球。

邱子軒10分，劉承彥11分，沈睿洋10分，周世加9分，無奈第四節進攻難以施展，無緣完成「老四奇蹟」。

松山莊家誠。（記者林正堃攝）





東山邱子軒。（記者林正堃攝）



東山沈睿洋。（記者林正堃攝）



松山逆轉擊敗東山搶進冠軍戰。（記者林正堃攝）



松山逆轉擊敗東山搶進冠軍戰。（記者林正堃攝）

