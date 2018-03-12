MLB》鈴木一朗回歸水手首戰 球迷流淚、老隊友超興奮（影音）

Nice ovation for Ichiro in his first AB pic.twitter.com/xJ7fyhoV4h — Lookout Landing （@LookoutLanding） 2018年3月11日

〔體育中心／綜合報導〕鈴木一朗今進行回歸水手後首場熱身賽，擔任第一棒左外野手，雖然單場3支0，但睽違5.5個球季再度穿上水手球衣，讓鈴木一朗「感觸很深」，不過今天全場球迷仍看得感動萬分，連昔日隊友在休息室見到一朗，都顯得相當興奮。

鈴木一朗今首度上場打擊時，全場觀眾不停的呼喊「ICH-I-RO，ICH-I-RO」，甚至有球迷大聲對他說：「歡迎回來，鈴木一朗」。

而效力水手13年的王牌投手「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）今在休息區見到鈴木一朗更是迅速衝上前猛握手寒喧，前洋基隊友卡諾也來「湊一咖」，多年未見的3人一碰面就話匣子大開。

水手總教練瑟維斯（Scott Servais）賽前則打趣的說：「我們不需要一朗打到4成啦，他好好守備，幫我們抓出局數就好，我們都知道他終會敲安，但他有太多手段能幫助我們。」

鈴木一朗今年首度登場。（取自大聯盟官方推特）

鈴木一朗賽前親切為球迷簽名。（取自大聯盟官方推特）

國王和卡諾在休息室與一朗閒聊：