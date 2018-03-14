自由車》馮俊凱領先100公里 隊友「黃袍加身」

馮俊凱（前）在第四站有近百公里維持在領先集團中。 （中華民國自由車協會提供）

〔記者廖聿偉／南投報導〕2018年環台賽第四站於南投縣站展開激烈競輪，前役表現失常的一哥馮俊凱今提早突圍，加入四人領先小組，獨推超過100公里，可惜終點前30公里被追擊小組超越，最終氣力放盡，拿下單站第35，但仍是國內最佳成績。

在南投站突圍超過百公里的凱哥表示：「今天要拼前幾名，最大的機會就是去突圍集團，下來再衝刺，這是最大的機會。基本上跑到這一站，大概知道選手的實力在哪裡，如果跟著爬坡，以我現在的感覺來講，也許跟不到最後。」

經過四站激烈廝殺，黃衫再度易主，原落後羅比兩秒的日本國家隊新城幸也，靠經驗值在千變萬化戰局作出最佳瞬間判斷，勇奪單站第三，獲4秒減秒獎勵後以2秒超車成功搶下黃衫，也寫下個人近兩年代表作，他表示，「好久沒交出好成績了，上一次有較滿意表現，是兩年前的環日本單站冠軍。」

新城幸也是馮俊凱美利達車隊的隊友，披上黃衫後表示，每個衝刺點和登山點都想拼，只是對手太強了，所幸最後能在衝點前卡到好位置拼到第三，黃衫到手很開心。

南投縣站總長166.56公里，設有2個登山點，途中從南投縣警察局一路爬升至海爬789公尺的玄奘寺，考驗車手耐力，經過近四小時的大戰，最後由澳洲貝尼龍隊卡姆以3小時59分16拿下第四站冠軍，美國依盧密隊卡麥倫3小時59分18秒第二，日本國家隊新城幸也3小時59分22秒第三。

我國車手方面，單站以中華隊馮俊凱35名最佳，RTS陳建州36名，陳建良51名。累積成績陳建州44最佳，馮俊凱49次之，陳建良50，王景徽73，劉恩杰75，吳之皓77。

台灣隊馮俊凱（前）。（中華民國自由車協會提供）

澳洲貝尼龍隊卡姆以3小時59分16秒拿下第四站冠軍。（中華民國自由車協會提供）