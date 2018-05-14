LOL MSI》小組賽數據面面觀 閃電狼包辦KDA最高前四傑

閃電狼小組賽六場比賽至今打出相當優異的成績。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》MSI季中邀請賽小組賽程已經過半，各隊都已完成六場賽事，據官方數據統計，光是KDA（擊殺+助攻/死亡）前五傑就有四名閃電狼成員，居首的Maple KDA更是高達「30」，十分驚人，六場比賽只有死過2次無人能敵，其次是Betty（15.5）、SwordArT（12.6），至於Moojin與KZ Peanut同樣以7.7並列第四。

小組賽至今最新數據統計。（取自LOL Esports）

至於閃電狼第五名成員Hanabi則是因為多半操作坦型英雄擔任前排扛傷重任，死亡數多在所難免，但還是以11殺、10死與36助攻，總計4.7KDA排在大名單第12名，足以證明閃電狼全員在本屆小組賽的優異表現。

值得一提的是，本屆MSI世界頂尖射手齊聚一堂，每分鐘吃兵數對於射手發育是十分重要的一環，果不如其然前五名由五大賽區AD奪下，第一名為中國RNG「小狗」Uzi，在隊伍「養狗戰術」下，Uzi以每分鐘12.2 CS數勇奪第一，第二名則是FNC「小王子」Rekkles，他同樣有著11.6高CS數，第三為KZ PraY（11）、第四是TL「大師兄」Doublelift（10.8）、第五為閃電狼Betty（10）。

完整數據請見此：https://www.lolesports.com/en_US/msi/msi_2018/stats/groups