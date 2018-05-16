中職》「假先發」失靈4連敗 爪TV主播提3點救兄弟

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟昨天再度使用「假性先發」，卻未能保住7分大幅領先優勢，慘遭富邦悍將演出大逆轉戲碼，最終以8：9吞敗，讓楊政典都看不下去，提出3個方案救兄弟。

現任「爪TV」的主播楊政典，負責轉播本季兄弟主場賽事，在兄弟「假性先發」吞下4連敗後，「奇招」顯然已不管用，因此楊政典提出了3個可能挽救兄弟戰績的方法，在網路引起討論。

其一、回歸正常投手調度，其二、把其中一位洋投改放牛棚，和凱文合組「守護神團隊」，楊政典舉例，「假設7局結束領先，第8、9局就由凱文或洋投負責。凱文跟牛棚洋投「投一至少休一，假設今天是凱文吃了2局，明天若有贏球機會，就換洋投吃2局。」

其三、洋投空出來的那個先發位置，交給楊志龍或洪宸宇，搭配雙洋投、陳琥、蔡齊哲，組成輪值表。

楊政典認為，「這樣投手定位應該比現在清楚，比較好調整，知道什麼時間該做什麼事。」

此文一出後也引起一番熱議，有網友表示認同，但也有不少人並不同意這樣的看法，認為最終還是戰力比不上其他球隊才是最大癥結點，而且這些方案都存在著其他問題。

兄弟目前戰績為10勝26敗，勝率不到3成，近期更吞下4連敗，與聯盟龍頭有13.5場的勝差，雖然「假性先發」近期效果不佳，但兄弟總教練史耐德表示，本週5場都會使用這個調度。

洪宸宇。（資料照，林正堃）

