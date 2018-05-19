籃球》黃金世代備戰經典籃球賽 歷代「飛人」同框

台灣飛人陳信安（左）。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕2018 BE HEROES經典再現籃球賽邁入第二屆，明天將在彰化體育館展開黃金世代與未來之星對抗賽，今天兩隊抵達彰化備戰練球，也促成多代台灣經典飛人好手同台，包含「台灣飛人」陳信安、劉錚、周儀翔與張宗憲等，相信明日賽事精彩可期。

為了答謝粉絲、也回饋給可能買不到票的球迷朋友，「黃金世代」與「未來之星」兩隊今天在體育館分別進行練球，開放免費進場。

黃金世代五人林志傑、田壘、曾文鼎、楊敬敏、陳世念也在現場指導彰化在地籃球隊成功高中，會後舉辦「黃金世代座談會」，除了分享自己籃球路的點滴給小球員，當天進場的球迷也都有福一同參與。

除了五位傳奇球星，去年參加未來之星的劉錚、周儀翔以及初次參與的張宗憲，這次都來到黃金世代陣容，劉錚表示，很懷念台灣的一切，希望可以讓好久不見的球迷，有一場很精彩的賽事。

周儀翔則表示，驚訝自己年紀到了，很難得可以跟老大哥們同隊，希望可以從他們身上學到東西。

陳信安身為一代飛人，退役將近4年，仍維持好身材，他透露，目前依舊有運動習慣，還是會打籃球、動一動，體重跟球員時期僅有3公斤差距，「飲食就跟一般人沒兩樣，胖了就少吃，變瘦就吃多一點。」

劉錚（中）、陳信安（右）。（記者卓佳萍攝）

結束CBA賽季的劉錚。（記者卓佳萍攝）

陳信安（右）與張宗憲。

（記者卓佳萍攝）